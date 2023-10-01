Очередным соперником «Горняка» в регулярном чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2023/2024 стал клуб из Караганды «Сарыарка».

Опасный момент у ворот «Горняка» / Скриншот трансляции

Для рудничан это было второе подряд домашнее противостояние, в первом из которых «Горняк» дважды уступил «Номаду» с одинаковым счетом - 1:2, доведя свою проигрышную серию до четырех матчей. Еще хуже дела на старте чемпионата обстояли у «Сарыарки», которая в шести проведенных играх ни разу не выигрывала в основное время, а единственная победа была одержана в серии буллитов.

Накануне матчей с карагандинским клубом в составе «Горняка» появился 21-летний форвард Батыр Маркабаев, являющийся воспитанником столичного «Барыса». В сезоне-2022/2023 он выступал за клуб «Алматы», сыграв 16 матчей за основную команду и набрав в них 5 (4+1) очков за результативность, а также проведя 21 матч за молодежный хоккейный клуб южной столицы с большей результативностью - 33 (15+18) очка. А на стадии плей-офф Маркабаев защищал цвета МХК «Ястребы».

В первом матче место в воротах «Горняка», активно начавшего встречу, впервые в этом чемпионате занял Владислав Тихонов, в ворота которого на 10-й минуте влетела первая в матче шайба. В это время двухминутное наказание за подножку в составе хозяев отбывал защитник Иван Канашев, а численное большинство у гостей реализовал Радель Фазлеев. За полторы минуты до первого перерыва нападающий «Сарыарки» Никита Баженов удвоил преимущество своей команды.

Не сумев поразить ворота гостей в первом периоде, нанеся в нем десять бросков, «Горняк» сделал это на первой же минуте второго игрового отрезка. Денис Гурьев, завладев шайбой в своей зоне защиты, отдал ее направо Вячеславу Шарипову, а войдя в зону соперника и получив ответную передачу, выкатился один на один с голкипером «Сарыарки» Денисом Каратаевым и легко переиграл его.

«Горняк» в обоих матчах надолго прижимал «Сарыарку» к ее воротам / Скриншот трансляции

Рудничане продолжили атаковать, и вскоре заработали численный перевес, после того как Каратаев умышленно сдвинул свои ворота. Но реализовать большинство хозяевам не удалось. А вот когда на 25-й минуте за такое же нарушение был наказан защитник «Горняка» Александр Ханьжин, в составе гостей сумел отличиться Даниил Апальков. Затем в середине периода броском справа в касание Фазлеев оформил дубль - 1:4.

Но еще до второго перерыва «Горняк» сократил отставание. На 36-й минуте после выигранного в зоне защиты гостей Айдаром Галимовым вбрасывания Оскар Юлбарисов от левого борта сделал передачу в центр к синей линии Александру Куршуку, и, получив ответный пас от своего капитана, броском в дальний угол поразил ворота гостей.

Однако после середины третьей двадцатиминутки «Горняк», нанесший только во втором периоде 16 бросков по воротам соперника, уже уступал со счетом 2:6 после бросков оформившего на 45-й минуте дубль Апалькова, реализовавшего большинство после удаления за задержку клюшкой Александра Семочкина, и Руслана Демина, отличившегося на 52-й минуте. После шестой пропущенной шайбы место в воротах рудненского клуба занял Илья Лигай, а еще через пять минут Альберт Коваль занял место в воротах «Сарыарки». Но в отличие от своего рудненского коллеги по амплуа сменщик Тихонова не смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. На последней минуте встречи отличился новичок рудничан Маркабаев, которому ассистировали Анатолий Шишов и Данила Платонов, и в итоге «Горняк» уступил одержавшей первую победу в основное время «Сарыарке» - 3:6 (0:2, 2:2, 1:2).

Во втором матче место в воротах «Горняка» занял Владислав Нурек, а в первой половине стартового периода значительнее активней и быстрее на льду «Горняк Арены» были хоккеисты рудненского клуба. На 9-й минуте команды перешли на игру в формате «четыре на четыре» после того, как у «Горняка» был наказан за задержку соперника Вячеслав Шарипов, а у гостей один из игроков был удален за симуляцию. Через минуту на скамейку штрафников у «Горняка» отправился Александр Катков, наказанный за подножку, а еще через минуту после удаления в составе гостей игра вновь вернулась к формату «четыре на четыре», после чего еще минуту в большинстве играли хозяева. Но в эти насыщенные на события четыре с небольшим минуты счет так и не был открыт. А открыл его на последней минуте периода оставленный без присмотра у ворот «Горняка» нападающий гостей Муса Гусейнов.

Начало второго периода прошло без особых обострений у ворот обеих команд. А когда на исходе 27-й минуты гости остались в меньшинстве, «Горняку» понадобилось всего восемь секунд, чтобы провести быструю и красивую комбинацию в зоне защиты карагандинского клуба с участием Куршука, Ханьжина и Дениса Скатова, сравнявшего в итоге счет в матче.

«Горняк» впервые в противостоянии с «Сарыаркой» выходит вперед / Скриншот трансляции

Чуть больше времени - 19 секунд - понадобилось продолжавшему прижимать соперника к его воротам «Горняку» через десять минут, когда в составе «Сарыарки» были удалены сразу два игрока за одно и то же нарушение - за подножку. И Александр Катков с передачи Валерия Садикова впервые в этом противостоянии с «Сарыаркой» вывел рудненский клуб вперед.

Проведший второй период под свою диктовку «Горняк» не сбавил оборотов и в заключительном периоде, забросив в ворота карагандинцев третью шайбу, автором которой стал Данила Платонов, отличившийся на 45-й минуте после передачи Анатолия Шишова. Таким образом, «Горняк» одержал победу - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) и прервал пятиматчевую проигрышную серию.

Данила Платонов забрасывает третью шайбу в ворота «Сарыарки» / Скриншот трансляции

Главный тренер ХК «Горняк» Сергей Невструев сказал после матчей:

- В первой встрече у наших игроков было много эмоций и огромное желание победить, и этот психологический момент на фоне последних поражений отразился на игре. Мы создали много моментов, но чувствовалась зажатость и скованность, сказавшиеся на завершении атак. К проигрышу в первом матче привели и неправильные действия в обороне. Во втором матче была очень хорошая командная игра и как результат - долгожданная победа. Надеюсь психологический груз спадет с плеч игроков, и они почувствуют, что могут гораздо больше, чем показали в первых матчах. Большое спасибо за поддержку болельщикам, которых нам удалось наконец порадовать.

Следующие матчи регулярного чемпионата «Горняк» проведет 3 и 4 октября Павлодаре с местным «Иртышом», замыкающим турнирную таблицу.