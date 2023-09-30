В первой декаде с частым прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами, усилением ветра с порывами до 15-23 метров в секунду, 3-4 октября на востоке, юго-востоке страны - сильные осадки, ночью в горных районах возможен переход дождя в мокрый снег. Лишь в отдельные дни по республике установятся теплые и ясные дни, передает Tengrinews.kz.

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С середины первой декады месяца циклон с районов Скандинавии будет оказывать влияние в начале на западные регионы, в конце декады на остальную территорию страны, принося дожди, с кратковременным прекращением в отдельные дни.

В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха:

на западе страны ночью от +3+8 до +7+12 , днем основной фон +20+27;

на юго-западе ночью от +7+15 до +12+17, днем от +22+27 до +24+29;

на севере, северо-западе, в центре, на востоке республики ночью от 0+7 до +5+12, днем от +10+15 до +17+22;

на юге страны основной фон ночью +5+13, днем повышение от +20+25 до +25+30;

на юго-востоке РК колебание температуры воздуха ночью от +5+13 до +3+9, днем от +18+25 до +13+21, в горных районах ночью от 0-5°С до 0+5, днем от +5+10 до +10+15.

В конце декады прогнозируется понижение дневных температур воздуха:

в северной половине до +8+13, в южных регионах до +17+25,

в юго-восточных регионах, напротив, потеплеет до +22+27.

В начале второй декады на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды. В середине месяца ожидается малооблачная погода и повышение температурного фона.

Очередная волна похолодания прогнозируется в конце месяца на всей территории республики. Ожидаются дожди с переходом в мокрый снег, туманы, гололед, порывистый ветер.

Температура воздуха понизится:

в западных регионах ночью до -5-10, днем от +15+20 до +3+8;

в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от 0+5 до -7-12, днем от +11+16 до -3-8;

на юге, юго-востоке страны ночью от +7+12 до -2-7, днем от +18+23 до +5+10 градусов.



