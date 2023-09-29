Об этом 29 сентября на брифинге в РСК сообщила руководитель отдела природоохранных программ управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Светлана АРСЕНТЬЕВА. Только 54% полигонов соответствуют требованиям закона.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- На территории Костанайской области ежегодно образуется порядка 200 000 тонн коммунальных отходов, для их размещения предусмотрено 239 полигонов ТБО, большинство в частной собственности, - сообщила Арсентьева. - Из них 139 полигонов приведены в соответствие с нормами закона. С этой целью владельцами полигонов ежегодно выделяются деньги. Так в прошлом и текущем году выделено порядка 140 млн тенге.

Полигон считается соответствующим нормам экологического законодательства, если там проведена обваловка участка, вырыты осушительные траншеи, построено ограждение, предотврощающее разлет мелкого мусора, на полигонах есть весы для учета объема отходов, имеется скважина для мониторинга влияния свалки на подземные воды, а на самом полигоне проводят буртовку или сортировку отходов.

- Есть ли в Костанайской области полигоны, которые предназначены для приема строительного мусора? - спросил корреспондент "НГ".

- Экологический кодекс запрещает принимать на полигоны ТБО строительный мусор, - уточнила Светлана Арсентьева. - Владельцы полигонов знают об этом. Для переработки строительных отходов в Костанайской области есть четыре пердприятия - ТОО "Тазалык-2012", ИП Ильин, ТОО "EcoLabRecycling". Последний за прошлый год переработал порядка 2000 тонн строительного мусора, в этом году порядка 600 тонн. В Рудном у компании "L-Traiding" открыта площадка для приема строительного мусора, но там пока только планируется приобретение специального оборудования. Переработанный строительный мусор используется для подсыпки дорог по аналогии с щебнем.