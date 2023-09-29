По прогнозам синоптиков, в субботу, 30 сентября, на севере и востоке области ожидается дождь, на западе и юге ночью и утром - туман. В воскресенье и понедельник, 1-2 октября, осадки не прогнозируются, на севере вновь туман и гололёд в ночные и утренние часы.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в субботу по прогнозу дождь, в воскресенье и понедельник будет переменная облачность, без осадков.

- В субботу, ночью будет 5-10 °С, днём 11-16 °С на юге области 19 °С,- сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - В воскресенье и понедельник на востоке области по ночам ожидаются заморозки до -3 °С, на остальной территории области термометры покажут 1-6 °С. В дневные часы будет достаточно тепло: в воскресенье 15-20 °С, в понедельник 17-22 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 5-7 °С, днём 13-15 °С. В воскресенье: ночью 2-4 °С, днём 15-17 °С. В понедельник: ночью 2-4 °С, днём 17-19 °С.

В субботу синоптики прогнозируют юго-западный ветер с переходом северо-восточный. В воскресенье ветер будет меняться с юго-западного на западный. В понедельник сохранится юго-западное направление. Скорость ветра в ближайшие трое суток будет держаться в пределах 9-14 м/с.