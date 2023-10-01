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В понедельник в трех районах Костаная отключат электроэнергию

1 октября 2023, 15:26 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети на следующую неделю сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». 2 октября работы на высоковольтных линиях и подстанциях планируются в трех районах областного центра.

 

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами электроэнергию отключат у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ВЛ-10кВ «Кустанайская-МК-27» (работы на ВЛ)

2 октября с 09:00 до 18:30

  • магазин "Хороший" (Гастелло 13/1),
  • "Эталон-авто" (Кобыланды Батыра 11),
  • ГЭК "Электрон" (Матросова 7),
  • ИП "Ким" (Киевская 28а),
  • ТОО "Форум" (Кобыланды Батыра 11),
  • СТО "Автостиль" (Кобыланды Батыра 11),
  • ТОО "Арнау" (Киевская 17а),
  • АЗС "Гелиос №8" (Киевская),
  • ТОО "СВ" (Киевская 17а),
  • СТО "Автомиг" (Киевская 28),
  • магазин "У Веры" (Лизы Чайкиной 6),
  • магазин "Беркат" (Лизы Чайкиной 1),
  • Автомойка (Киевская 28а),
  • ИП "Ремизов" (Кобыланды Батыра 29),
  • "ЛУДЭКАЗ", цех (Киевская 17),
  • ИП "Моисеева",
  • склады (Кобыланды Батыра 29),
  • ИП "Вельчинский" (Курганская 12),
  • ТОО "Лидер 2010" склады,
  • ИП "Муслимова" (Киевская 28а),
  • "Транс-Сервис kst" (Киевская 28а).

Частный сектор:

п. Киевский, КТП-55А улицы:

  • Заря, дома четной стороны с 16 по 24;
  • Гастелло, дома четной стороны с 44 по 66, нечетная сторона с 13 по 25 с проулками;
  • Восточная, дома нечетной стороны с 15 по 31 с проулками, четная сторона с 14 по 26;
  • Качарская, дома четной стороны с 26 по 30;

КТП-066 улицы:

  • Чапаева;
  • Л. Чайкиной, дома нечетной стороны с 3 по 79, четной стороны с 4 по 18;
  • З. Космодемьянской, дома нечетной стороны с 39 по 61, четной стороны с 56 по 66;
  • 3-й проезд Чапаева;
  • Парковая, дома 1, 2, 3;
  • Короткая, дома нечетная сторона с 3 по 7, четная сторона с 2 по 4;
  • Матросова, дома четной стороны с 2 по 8, нечетной стороны с 1 по 9;

КТП-068 улицы:

  • 40 лет Октября, дома четной стороны с 40 по 62 с проулками;
  • СМП-4.

ТП-4 Аэропорт (работы на ПС)

2 октября с 10:00 до 13:00

  • ИП "Сулейменов Н.Ж." Торговый павильон (Аэропорт 10),
  • ОСИ жилой дом  Аэропорт 7,
  • ИП "Кожубаева" (Уральская 45),
  • ОСИ "ПТ" жилой дом Аэропорт 9,
  • "Кендала" жилые дома Аэропорт 6, 8, 10.

 РП-22 (работы на ПС)

2 октября с 10:00 до 18:00

  • ОСИ "Шевелев" жилой дом 7 мкр. д. 13,
  • "Автошкола" (7 мкр. д. 13),
  • Парикмахерская "Спортатлет" (7 мкр. д. 13),
  • ПКСК "Сеним" жилые дома 7 мкр. д. 11, 14,
  • ПКСК "Уют" жилой дом 7 мкр. д. 15,
  • Нотариус "Бришева А.С." (7 мкр. д. 13),
  • Аптека "Цветная" (7 мкр. д. 15),
  • Аптека "Фармаком" (7 мкр. д. 15),
  • магазин "Коктем IS Beer" (7 мкр. д. 15),
  • Стоматология "Тулеш" (7 мкр. д. 15).