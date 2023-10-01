В понедельник в трех районах Костаная отключат электроэнергию
1 октября 2023, 15:26 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети на следующую неделю сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». 2 октября работы на высоковольтных линиях и подстанциях планируются в трех районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами электроэнергию отключат у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ВЛ-10кВ «Кустанайская-МК-27» (работы на ВЛ)
2 октября с 09:00 до 18:30
- магазин "Хороший" (Гастелло 13/1),
- "Эталон-авто" (Кобыланды Батыра 11),
- ГЭК "Электрон" (Матросова 7),
- ИП "Ким" (Киевская 28а),
- ТОО "Форум" (Кобыланды Батыра 11),
- СТО "Автостиль" (Кобыланды Батыра 11),
- ТОО "Арнау" (Киевская 17а),
- АЗС "Гелиос №8" (Киевская),
- ТОО "СВ" (Киевская 17а),
- СТО "Автомиг" (Киевская 28),
- магазин "У Веры" (Лизы Чайкиной 6),
- магазин "Беркат" (Лизы Чайкиной 1),
- Автомойка (Киевская 28а),
- ИП "Ремизов" (Кобыланды Батыра 29),
- "ЛУДЭКАЗ", цех (Киевская 17),
- ИП "Моисеева",
- склады (Кобыланды Батыра 29),
- ИП "Вельчинский" (Курганская 12),
- ТОО "Лидер 2010" склады,
- ИП "Муслимова" (Киевская 28а),
- "Транс-Сервис kst" (Киевская 28а).
Частный сектор:
п. Киевский, КТП-55А улицы:
- Заря, дома четной стороны с 16 по 24;
- Гастелло, дома четной стороны с 44 по 66, нечетная сторона с 13 по 25 с проулками;
- Восточная, дома нечетной стороны с 15 по 31 с проулками, четная сторона с 14 по 26;
- Качарская, дома четной стороны с 26 по 30;
КТП-066 улицы:
- Чапаева;
- Л. Чайкиной, дома нечетной стороны с 3 по 79, четной стороны с 4 по 18;
- З. Космодемьянской, дома нечетной стороны с 39 по 61, четной стороны с 56 по 66;
- 3-й проезд Чапаева;
- Парковая, дома 1, 2, 3;
- Короткая, дома нечетная сторона с 3 по 7, четная сторона с 2 по 4;
- Матросова, дома четной стороны с 2 по 8, нечетной стороны с 1 по 9;
КТП-068 улицы:
- 40 лет Октября, дома четной стороны с 40 по 62 с проулками;
- СМП-4.
ТП-4 Аэропорт (работы на ПС)
2 октября с 10:00 до 13:00
- ИП "Сулейменов Н.Ж." Торговый павильон (Аэропорт 10),
- ОСИ жилой дом Аэропорт 7,
- ИП "Кожубаева" (Уральская 45),
- ОСИ "ПТ" жилой дом Аэропорт 9,
- "Кендала" жилые дома Аэропорт 6, 8, 10.
РП-22 (работы на ПС)
2 октября с 10:00 до 18:00
- ОСИ "Шевелев" жилой дом 7 мкр. д. 13,
- "Автошкола" (7 мкр. д. 13),
- Парикмахерская "Спортатлет" (7 мкр. д. 13),
- ПКСК "Сеним" жилые дома 7 мкр. д. 11, 14,
- ПКСК "Уют" жилой дом 7 мкр. д. 15,
- Нотариус "Бришева А.С." (7 мкр. д. 13),
- Аптека "Цветная" (7 мкр. д. 15),
- Аптека "Фармаком" (7 мкр. д. 15),
- магазин "Коктем IS Beer" (7 мкр. д. 15),
- Стоматология "Тулеш" (7 мкр. д. 15).
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