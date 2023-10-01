Согласно закону об ответственном обращении с животными, деятельность передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов, передвижных выставок животных в Казахстане запретят с 1 января 2025 года. Правильно ли это? Да. Эти концлагеря для животных давно нужно запретить во всем мире.

Да. Передвижные зоопарки опасны не только для зверей, но и для их посетителей.

Нет. Вместо запрета нужно ввести более строгие нормы для таких заведений.

Нет. Жители Казахстана лишатся возможности посмотреть на экзотических животных.

