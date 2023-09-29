ДТП произошло 28 сентября около 17.40 на кольце по ул. Мауленова. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, водитель "Камаза", не верно рассчитав траекторию движения, допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2107".

В ДТП никто не пострадал. По данному факту возбуждено административное производство по ст. 610 КОАП РК (нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).