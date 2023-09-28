Заседание Координационного совета РК по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью прошло сегодня. 28 сентября, под председательством генерального прокурора Берика АСЫЛОВА, сообщается на официальном сайте ведомства. Обсуждали эффективность принимаемых госорганами мер по обеспечению и повышению безопасности дорожного движения.

За последние пять лет в Казахстане зарегистрировано 75 тысяч ДТП, в которых пострадали почти 100 тысяч человек. Причина 25% аварий - превышение скоростного режима. Также ДТП совершались из-за нарушений Правил дорожного движения, в том числе вождения в состоянии алкогольного опьянения, бесконтрольного выпаса скота. Из-за нарушения ПДД пешеходами произошло 233 аварии, в которых погибли 40 человек и получили травмы 155.

Ситуация усугубляется ненадлежащей дорожной инфраструктурой, особенно на загородных трассах, некачественными дорогами и нелегальными перевозками пассажиров. К примеру, за длительное время реконструкции участка трассы Караганда – Балхаш (протяженность 362 км) с 2019 года там произошло 99 ДТП.

- В рамках реализации поручений Главы государства необходимо принять комплексные меры по обеспечению дорожной безопасности. Совместно повышать дисциплину вождения, соблюдать принцип нулевой терпимости к любым правонарушениям, - отметил Берик Асылов.

По итогам обсуждения акимам регионов совместно с профильными министерствами предложено проработать вопросы строительства дополнительных пешеходных переходов, обеспечить установку необходимых дорожных знаков, расширение сети автоматических камер фиксации дорожных правонарушений. Особое внимание будет уделено созданию безопасной среды для учащихся.

Министерству внутренних дел совместно с местными исполнительными органами рекомендовано составлять реестры аварийно-опасных участков дорог, определить перечень проблем и последовательно их разрешать.

Также инициирован вопрос о проработке поправок в Кодекс РК «Об административных правонарушениях», предусматривающих ужесточение ответственности за грубые и неоднократные нарушения ПДД.