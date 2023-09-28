В Петропавловске на стадионе «Жастар» состоялся перенесенный матч 15-го тура чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги между местным «Кызылжаром» и «Тоболом».

Трижды в матче мяч после ударов игроков «Тобола» попадал в перекладину ворот «Кызылжара» / Скриншот трансляции

Матч был перенесен по просьбе костанайского клуба, принимавшего в тот момент участие в квалификации Лиги конференций УЕФА. Хозяева, по-прежнему сохраняющие шанс завершить чемпионат сразу за призовой тройкой, подошли к этому поединку с семиматчевой безпроигрышной серией. А у гостей серия составляла на один матч меньше, но была к тому же, наоборот, безвыигрышной.

«Тобол», проводивший матч в режиме через два дня на третий, вышел на поле в таком составе: голкипер Султан Бусурманов, защитники Роман Асранкулов, Павел Забелин, Данияр Семченков, Альберт Габараев и Багдат Каиров (капитан команды), полузащитники Йован Илич и Евгений Шахов, нападающие Мильян Вукадинович, Момчило Мркаич и Ислам Чесноков.

Гости с первых минут завладели инициативой и уже на 2-й минуте Мркаич едва не открыл счет. После навесной подачи с левого края Вукадиновича защитники попытались выбить мяч подальше от ворот, но Каиров из пределов штрафной площади головой вернул его во вратарскую площадку. Дотянувшемуся в падении до мяча Мркаичу удалось пробить в падении по отскочившему от газона мячу, после чего тот пролетел над перекладиной.

Заработав на 14-й минуте штрафной удар у правого угла штрафной площади, петропавловцы нанесли прямой удар со стандарта по воротам, но Бусурманов в падении отбил мяч. На 21-й минуте аргентинский полузащитник хозяев Пабло Подио грубо остановил далеко на подступах к штрафной площади левее центра Чеснокова, а после навесной подачи Илича голкипер «Кызылжара» Джурахон Бабаханов на линии вратарской площадки выбил мяч с головы Шахова. Однако его подобрал у правого угла вратарской площадки Чесноков и пробил в дальний угол ворот, но мяч пролетел рядом с крестовиной. В ответной атаке грузинский полузащитник хозяев Лука Имнадзе пробил слева в ближний нижний угол ворот, но не попал в створ, хотя Бусурманов контролировал этот удар. Через десять минут украинский защитник петропавловского клуба Юрий Бушман с дальней дистанции пробил в правый нижний угол ворот «Тобола», но Бусурманов в падении поймал мяч.

Ислам Чесноков открывает счет в матче / Скриншот трансляции

На 36-й минуте начавший атаку «Тобола» Забелин сделал длинную передачу по левому краю Асранкулову, который от лицевой линии переадресовал мяч Вукадиновичу. Тот, переиграв у угла штрафной площади двух игроков соперника, выполнил подачу верхом к дальней штанге на ход Чеснокову, который пробил головой в прыжке с линии вратарской площадке в нижний угол ворот. Голкипер в падении отбил мяч, но Чесноков добил его в сетку ворот, открыв счет в матче - 0:1.

До перерыва «Тобол» создал еще пару опасных моментов у ворот хозяев. На 43-й минуте Чесноков от центральной линии справа сделал длинную диагональную передачу в штрафную площадь соперника на ход Вукадиновичу, который выбежал один на один с голкипером, но тот в последний момент отбил мяч ногой. А уже в компенсированное к первому тайму время после подачи низом того же Чеснокова от левого угла штрафной площади Илич оказался с глазу на глаз с голкипером у правого угла вратарской площадки, но выдвинувшийся навстречу Бабаханов сумел отбить мяч ногами после удара в упор.

Через пять минут после возобновления игры хозяева заработали штрафной удар недалеко от правого углового флажка, и после навесной подачи капитана «Кызылжара» Еркина Тапалова на дальний угол вратарской площадки Имнадзе головой послал мяч в дальний угол ворот, но Забелин головой выбил его на угловой.

Еще через шесть минут Чесноков прервал передачу соперника на его половине поля, а затем, получив ответную передачу от Мркаича, переиграл на левом краю штрафной площади черногорского защитника хозяев Дарко Булатовича и пробил в ближний верхний угол ворот, но мяч, коснувшись перчатки прыгнувшего за ним голкипера, попал в правую крестовину. На 62-й минуте Бабаханов спас свою команду после удара Мркаича от левого угла вратарской площадки в ближний угол ворот.

Султан Бусурманов отбивает мяч после розыгрыша штрафного удара / Скриншот трансляции

На 69-й минуте хозяева заработали штрафной удар у левого угла штрафной площади, а после обводящего удара вышедшего на замену Айдоса Кумарова Бусурманов в падении выбил мяч из правого нижнего от него угла, а Габараев, опередив Булатовича, отправил его за лицевую линию. Перед розыгрышем углового удара Вукадиновича сменил на поле Самат Жарынбетов, а после подачи от левого углового флажка Кумарова головой в прыжке пробил по воротам также вышедший на замену российский нападающий хозяев Максим Чиканчи, но мяч попал в перекладину, после чего Каиров головой выбил его за лицевую линию. А вот при розыгрыше углового удара на правом фланге после подачи Кумарова мяч в сетку собственных ворот срезал Шахов, от ноги которого тот влетел в ближний угол - 1:1.

«Тобол» после пропущенного курьезного гола продолжал атаковать, и на 74-й минуте Габараев пробил слева в дальний угол ворот, но голкипер перевел мяч над перекладиной на угловой, после розыгрыша которого тренерский штаб костанайского клуба провел двойную замену, выпустив на поле вместо Илича Сержа Дебле, а вместо Шахова Серикжана Мужикова. И вскоре уже Мужиков пробил справа в дальний угол ворот, но мяч попал в перекладину и вылетел за пределы поля. Дважды завершал атаки гостей Дебле, но оба раза, пробивая по воротам с левой половины штрафной площади, не попал в ближний угол.

А между этими моментами в одной из атак гостей защитник петропавловцев Бекзат Шадманов откровенно свалил на газон в районе 11-метровой отметки выбегавшего один на один Асракулова. Но арбитр встречи Денис Измайлов из Талдыкоргана в этом эпизоде не усмотрел нарушения. Как и не увидел он нарушения на 90-й минуте, когда Дебле догнал мяч у лицевой линии у левого углового флажка и откатил его Асранкулову, а тот сделал подачу верхом в центр штрафной площади Чеснокову, которого уже находившегося в прыжке и наносившего удар головой еще более откровенней оттолкнул Булатович. В результате Чесноков полетел кубарем на газон, а мяч попал в перекладину и вылетел за пределы поля.

В итоге - ничья 1:1, не позволившая «Тобола» подняться выше с восьмой строчки турнирной таблицы.

После матча главный тренер «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ признался, что команда осталась недовольна результатом встречи:

- Мы ожидали тяжелой игры, потому что знали, что соперник очень серьезно работает, у них хороший тренер, который правильно использует своих игроков. Мы хорошо играли в первом тайме, создали много моментов, и забили вовремя. Мы могли забить еще, но, к сожалению, не получилось. Поздравляю соперника с хорошей игрой, ну и свою команду тоже. Если команда создает столько стопроцентных моментов, то это очень серьезно. Это то, над чем мы работаем на тренировках. Думаю, сегодня был интересный футбол. У соперника были опасные моменты, но у нас их было больше, поэтому мы недовольны итоговым результатом. Я посмотрел повтор двух эпизодов с падением наших игроков в штрафной площади соперника. Мое мнение - это два чистых пенальти. Но мы будем работать, а не жаловаться. Мы работаем над своей игрой, чтобы болельщики наблюдали за хорошим футболом. К сожалению, мы потеряли два очка.

Следующий матч «Тобол» проведет в рамках 24-го тура в Караганде с «Шахтером» в субботу, 30 сентября. А в четверг, 5 октября, костанайский клуб сыграет на выезде перенесенную встречу 17-го тура с «Мактааралом».

Затем в чемпионате наступит перерыв, связанный с проведением национальной сборной Казахстана двух гостевых матчей квалификации чемпионата Европы 2024 года с командами Дании (в ночь с 14 на 15 октября в 00:45) и Финляндии (17 октября в 22:00). В расширенный состав сборной Казахстана на эти матчи включены и четыре игрока «Тобола»: защитники Багдат Каиров и Роман Асранкулов, а также полузащитники Ислам Чесноков и Самат Жарынбетов.