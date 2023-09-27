Петропавловский "Кызыл-Жар" и костанайский "Тобол" сыграли в перенесенном матче 15-го тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Петропавловске завершился вничью со счетом 1:1. На 37-й минуте Ислам Чесноков вывел костанайцев вперед. Окончательный результат был установлен на 70-й минуте, когда автоголом отметился игрок "Тобола" Евгений Шахов.

Таким образом, "Тобол" упустил шанс войти в топ-6 чемпионата Казахстана. Костанайцы набрали 29 очков, и остаются на восьмом месте. "Кайсар" и "Атырау", делящие шестое и седьмое место набрали по 30 баллов.

В свою очередь "Кызыл-Жар", набрав 39 очков догнал "Кайрат", шедший на четвертом месте.

Главный тренер «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ высказался о матче перенесенного 15-го тура КПЛ с петропавловским «Кызылжаром» (1:1), передает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Ожидали тяжелую игру, потому что соперник знает, чего хочет. Конечно, также хороший тренер, который правильно использует игроков. Хорошо работали в первом тайме, создали много моментов, забили вовремя и было еще много ситуации, чтобы забить. К сожалению, не получилось. Поздравляю соперника с хорошей игрой. Поздравляю мою команду, которая отдала на поле все силы. Если команда создает опасные моменты, то это серьезная вещь, это то, что мы делаем на тренировках. Спасибо моим ребятам, думаю, что интересный футбол сегодня был. Мы недовольны, конечно, что счет 1:1, потому что такие моменты не использовали. Может быть, в матчах „Тобола“ не работает VAR? Я не знаю смотрели или нет, но я смотрел только что. Два момента: в первом тайме на Каирове и на 91-й минуте на Чеснокове. Это мое мнение, два чистых пенальти. Думаю, они не смотрели вообще ни один момент. Все равно жаловаться не будем, а будем работать. К сожалению, мы потеряли сегодня два очка. Сопернику желаю удачи, чтобы играли хороший футбол. Надеюсь, что таких моментов больше не будет», — сказал Чурчич.