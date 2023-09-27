По прогнозам синоптиков, в четверг, 28 сентября, на севере области днём ожидается дождь, ночью и утром на западе и севере - туман. В пятницу, 29 сентября, дожди на севере и востоке, на севере ночью и утром - туман. В субботу, 30 сентября, дождь будет идти повсеместно.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в четверг и пятницу по прогнозу - переменная облачность без осадков, в субботу, как и во всей области, дождь.

- В четверг ночью по области будет 3-8 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём термометры покажут 15-20°С. В пятницу и субботу по ночам ожидаем 1-6°С, на юге 9°С. В дневные часы будет 10-15°С, на юге 18°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 4-6°С, днём 15-17°С. В пятницу и субботу: по ночам 4-6°С, днём 13-15°С.

В ближайшие трое суток ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В пятницу и субботу на севере, западе и востоке возможны усиления до 15-20 м/с.