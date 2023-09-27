Состоялись матчи первых двух туров регулярного чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2023/2024, в котором принимают участие 11 команд: «Астана» (Астана), «Атырау» (Атырау), «Актобе» (Актобе), «Аят» (Рудный), «Байтерек» (Уральск), «Жетысу» (Талдыкорган), «Кайрат» (Алматы), «Каспий» (Актау), «Рахмет» (Актобе), «Ордабасы» (Шымкент) и «Семей» (Семей).

«Аят» дважды переиграл на старте чемпионата «Рахмет» из Актобе / Фото kazfootball.kz

Перед стартом чемпионата национальная сборная Казахстана, в состав которой были вызваны и два игрока «Аята» - защитник Абдирасул Абдуманапулы и нападающий Азат Валиуллин - провела два матча группового этапа элитного раунда квалификации чемпионата мира 2024 года В нидерландском городе Алмере она переиграла национальную сборную этой страны со счетом 2:0, а затем в Алматы одержала минимальную победу над сборной Румынии - 4:3 (4:1).

По итогам сентябрьских игр казахстанская сборная с 6-ю очками занимает первое место в группе «А». По 3 очка в своем активе имеют сборные Румынии и Азербайджана, а замыкает группу сборная Нидерландов. Следующие игры в группе пройдут в октябре. Сборная Казахстана дважды сыграет с командой Азербайджана: 6 октября на выезде и 11 октября в Астане.

В финальную часть чемпионата мира напрямую из своих групп выйдут сборные, занявшие первые места, а еще две путевки разыграют в стыковых матчах лучшие четыре сборные из пяти групп, занявшие вторые места.

В стартовых матчах чемпионата Казахстана «Аят» принимал в Рудном на паркете «Aят Арены» клуб из Актобе «Рахмет».

Хозяева стартовали в национальном первенстве сезона-2023/2024 в статусе серебряного призера прошлогоднего чемпионата. Уже к 12-й минуте первого тайма рудничане провели в ворота актобинского клуба три мяча. Автором первого гола чемпионата в составе «Аята» стал универсал команды Антон Рындин, отличившийся на 7-й минуте. Через четыре минуты Лукас Розенски удвоил преимущество рудничан, а затем развил успех «Аята» Валиуллин.

Нападающий «Рахмета» Азиз Нагашыбай на 16-й минуте сократил отставание, но за две минуты до перерыва вначале Леандриньо, а затем оформивший дубль Розенски довели счет до 5:1.

Во втором тайме еще два гола в ворота «Рахмета» забили Жеже и Евгений Козырчиков, и «Аят» одержал победу со счетом 7:1 (5:1, 2:0).

Второй поединок начался с быстрых голов «Аята», в составе которого на 2-й минуте отличился Луан Марсело, а на 3-й - Валиуллин. В середине тайма Жеже сделал счет 3:0, с которым команды и ушли на перерыв.

Абдирасул Абдуманапулы и Азат Валиуллин представляют «Аят» в национальной сборной Казахстана / Фото instagram.com/mfc_ayat_official

Через пять минут после возобновления игры защитник «Рахмета» Арсен Алиев забил ответный гол, на который хозяева ответили забитыми с 28-й по 30-ю минуты четырьмя голами в исполнении Ивана Марахова, Абдуманапулы, Леандерсона и Розенски. До конца матча команды обменялись забитыми голами. После гола на 35-й минуте нападающего гостей Турехана Досова на последней минуте встречи Валиуллин поставил точку, принеся победу «Аяту» с такой же, как и в первый день, разницей в счете - 8:2 (3:0, 5:2).

Рудничане возглавили турнирную таблицу чемпионата после двух туров. Также 6 очков набрал и «Атарау», дважды переигравший дома «Астану» - 4:3 и 1:0. На два очка меньше у дебютанта чемпионата «Семея», игравшего с «Актобе», - 2:1 и 2:2. Причем игры проходил на площадке бронзового призера прошлогоднего чемпионата в Актобе. Поделили очки в первых турах «Ордабасы» и «Байтерек» - 1:3 и 5:2, а также «Жетысу» и «Каспий» - 3:1 и 1:3. Чемпион Казахстана «Кайрат» в первых турах был свободен от игр.

А героем первых двух туров стал Лукас Розенски, на счету которого 3 гола и 4 голевые передачи.