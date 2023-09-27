Новости

Электроэнергию сегодня отключат в трех районах Костаная

27 сентября 2023, 09:45 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети на 27 сентября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на высоковольтных линиях и подстанции в областном центре жители трех районов останутся без электроэнергии на несколько часов.

Фото pixabay.com

Отключение будет произведено по следующим адресам:

ТП-98 (работы на ВЛ)

27 сентября с 10:00 до 14:00

Частный сектор:

  • ул. Плеханова 37-98, 98/2-98/10, 61/1-61/2, 63/1,
  • ул. Рудненская 36-82, 39/2-39/12, 41/1-41/11,
  • ул. Хакимжановой 87-99,
  • ул. Целинная 33-45,
  • ул. Строительная 41/1-41/12, 49,
  • ул. Лесная 1-15,
  • ул. Сибирская 22-71, 43/1-43/7, 41/1, 49/1-49/6, 47/3, 90/3, 47/5, 86/5,
  • ул. Чернышевского 30-69, 59/1-59/5

ТП-15 (работы на ВЛ)

27 сентября с 14:00 до 18:00

Частный сектор:

  • пр. Абая 138-152,
  • ул. 5 Апреля 1-38,
  • ул. Павлова 7-28,
  • ул. Дощанова 2-8,
  • ул. Гоголя 29-45,
  • ул. Каирбекова 5-47.
Коммерческий сектор:
  • ТОО «Каменный цветок»,
  • маг. «Алекс»,
  • салон «Рай».

КТП-СМП 687 (работы на КТП)

27 сентября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • район ПЧСТР,
  • ул. Пикетная, 
  • ул. Сарбайская, 
  • ул. Мостовая.
Коммерческий сектор:
  • ТОО «Урал-ЛТД»,
  • ИП Богдевич, ИП Аветисян,
  • ТОО «СТС-Бетон»,
  • СТО ТехОсмотр,
  • «Акцепт-терминал»,
  • ТОО «Евразия –Фудс».