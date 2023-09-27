Электроэнергию сегодня отключат в трех районах Костаная
27 сентября 2023, 09:45 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети на 27 сентября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на высоковольтных линиях и подстанции в областном центре жители трех районов останутся без электроэнергии на несколько часов.
Фото pixabay.com
Отключение будет произведено по следующим адресам:
ТП-98 (работы на ВЛ)
27 сентября с 10:00 до 14:00
Частный сектор:
- ул. Плеханова 37-98, 98/2-98/10, 61/1-61/2, 63/1,
- ул. Рудненская 36-82, 39/2-39/12, 41/1-41/11,
- ул. Хакимжановой 87-99,
- ул. Целинная 33-45,
- ул. Строительная 41/1-41/12, 49,
- ул. Лесная 1-15,
- ул. Сибирская 22-71, 43/1-43/7, 41/1, 49/1-49/6, 47/3, 90/3, 47/5, 86/5,
- ул. Чернышевского 30-69, 59/1-59/5
ТП-15 (работы на ВЛ)
27 сентября с 14:00 до 18:00
Частный сектор:
- пр. Абая 138-152,
- ул. 5 Апреля 1-38,
- ул. Павлова 7-28,
- ул. Дощанова 2-8,
- ул. Гоголя 29-45,
- ул. Каирбекова 5-47.
Коммерческий сектор:
- ТОО «Каменный цветок»,
- маг. «Алекс»,
- салон «Рай».
КТП-СМП 687 (работы на КТП)
27 сентября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- район ПЧСТР,
- ул. Пикетная,
- ул. Сарбайская,
- ул. Мостовая.
Коммерческий сектор:
- ТОО «Урал-ЛТД»,
- ИП Богдевич, ИП Аветисян,
- ТОО «СТС-Бетон»,
- СТО ТехОсмотр,
- «Акцепт-терминал»,
- ТОО «Евразия –Фудс».
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