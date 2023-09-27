В рамках регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2023/2024 «Горняк» в Рудном дважды встретился с клубом из столицы республики «Номад», действующим чемпионом Казахстана.

Опасный момент у ворот «Горняка» / Скриншот трансляции

Эти матчи стали первыми для рудненского клуба, проведенными на домашней площадке Ледового дворца спорта «Горняк арена». Очередной соперник «Горняка» одержал в шести проведенных играх четыре победы и занимал третью строчку в турнирной таблице. Рудничане же после двух побед в Петропавловске на «Кулагером» (2:1 и 3:2 Б), затем дважды уступили в Кокшетау с разгромными счетами «Арлану» (0:5 и 1:9).

Обе команды очень активно начали первый матч, но постепенно инициатива перешла на сторону гостей, которые и открыли счет. А несчастливой для «Горняка» стала 13-я минута, когда открывшийся справа нападающий «Номада» Станислав Александров получил передачу с противоположного края площадки и точно бросил в ближний угол ворот мимо не успевшего переместиться туда голкипера Владислава Нурека. С этим минимальным преимуществом гостей и закончилась первая двадцатиминутка, в которой хоккеисты столичного клуба нанесли 12 бросков по воротам хозяев, а голкипер «Номада» Никита Бояркин отразил все 8 бросков хоккеистов «Горняка». При этом стартовый период прошел без удалений.

Во втором игровом отрезке счет не изменился, даже несмотря на то, что обе команды имели возможность сделать это, играя в большинстве. Правда, третье удаление в составе «Горняка», когда за десять секунд до второго перерыва за подножку был наказан Данил Щекин, обернулось-таки для сравнявшихся по нанесенным по воротам соперника броскам хозяев пропущенной шайбой, но случилось это уже в начале третьего периода, который рудничане начали в меньшинстве. А реализовал численный перевес своей команды защитник «Номада» Александр Пелевин, наносивший бросок практически от синей линии.

Это был первый бросок гостей в заключительном игровом отрезке. И до конца матча хоккистам столичного клуба удалось бросить по воротам рудничан еще только один раз, в то время как полностью перехвативший инициативу «Горняк» 14 раз угрожал воротам «Номада». Однако огорчить Бояркина получилось всего один раз. Произошло это на 56-й минуте, когда команды играли в формате «четыре на четыре». Денис Скатов после передачи Александра Ханьжина от синей линии, расположился за воротами гостей и, выждав паузу, выкатил шайбу Оскару Юлбарисову, который точно бросил в касание, застав врасплох и голкипера, и защитников столичного клуба. Но избежать поражения «Горняку» не удалось - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1).

Первый период второго матча прошел без заброшенных голов. При этом явной инициативой не владела ни одна из команд. И все же гости нанесли по воротам соперника гораздо больше бросков - 16. У «Горняка» же попыток взятия ворот было всего шесть.

Денис Гурьев сравнивает счет во втором матче с «Номадом» / Скриншот трансляции

Во втором игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами. На 25-й минуте рудничане пропустили выход один на один с голкипером нападающего гостей Артура Гатиятова, открывшего счет в матче. А за две с половиной минуты до второго перерыва «Горняк» повел красивую атаку, в ходе которой Анатолий Шишов, получив шайбу в центре у синей линии зоны защиты гостей после передачи справа Сергея Лазарева, сместился влево и сделал пас на противоположный край площадки открывшемуся там Денису Гурьеву, который броском в касание от точки вбрасывания поразил ближний неприкрытый голкипером угол ворот.

Судьба матча решилась за три с половиной минуты до финальной сирены, когда после дальнего броска от левого борта защитника «Номада» Дениса Недилько шайба влетела в ворота «Горняка», потерпевшего четвертое поражение подряд - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

После матчей главный тренер ХК «Горняк» Сергей НЕВСТРУЕВ отметил, что игры для рудничан пока складываются тяжело:

- Чего-то не хватает в атаке, видимо, мастерства. Имея столько моментов за последние четыре игры, забили всего три гола. Не могу сказать, что не было желания и азарта. Было неплохое движение, но было и очень много брака при завершении атак. Видимо, какая-то зажатость и боязнь ошибиться злую шутку с нами играет. Особенно в домашних матчах, когда присутствовало и волнение. Очень здорово поддерживали болельщики, спасибо им! И хотелось бы перед ними извиниться за эти поражения. Будем работать и исправлять ситуацию, будем добиваться результативности.

Следующие матчи регулярного чемпионата «Горняк» проведет 28 и 29 сентября на своем льду с «Сарыаркой», которая в шести проведенных играх одержала всего одну победу, да и ту в серии буллитов.