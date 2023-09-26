Международный турнир по боксу среди мужчин (элита) 2004 г. р. и старше, посвященный памяти заслуженных тренеров СССР и Каз. ССР, прошел под эгидой Казахстанской федерации бокса и при поддержке управления физической культуры и спорта Костанайской области и «Спортивного клуба бокса имени Урала и Коргана Айтеновых».

Организаторы, судьи и участники на открытии турнира

В этом году турнир, посвященный памяти Валерия Никулина, Вадима Гравицкого, Мурсала Тажмакина, Виталия Левшина, Антона Кима, Асылхана Бусурманова и Сергея Скрипника, совпал со стартом XIX летних Азиатских игр, которые проходят в китайском Ханчжоу и на которых в турнире по боксу, кроме медалей, будут разыграны 34 путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже. У мужчин по две путевки будут разыграны в каждой из семи весовых категорий (до 51 кг, до 57 кг, до 63,5 кг, до 71 кг, до 80 кг, до 92 кг, свыше 92 кг), а у женщин - по четыре в категориях до 50 кг, до 54 кг, до 57 кг и до 60 кг и по две квоты - в категориях до 66 кг и до 75 кг.

Представители команд на открытии турнира

В прошедшем на ринге Школы бокса турнире приняли участие сильнейшие боксеры из Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Костанайской областей, определявших победителей и призеров в 13-ти весовых категориях. Для костанайских боксеров завершившийся турнир являлся отборочным - по его итогам тренерский штаб определит кандидатов в сборную области для подготовки к VI летней Спартакиаде РК, турнир по боксу в рамках которой пройдет с 11 по 19 ноября в Семее.

Боксеры Костанайской области завоевали на домашнем ринге 10 призовых мест: 2 первых, 3 вторых и 5 третьих.

Атакует победитель турнира в весовой категории до 85 кг Михаил Коханчик

Победителем в весовой категории до 86 кг стал Михаил Коханчик из Рудного, в финале он был сильнее представителя Жамбылской области Амана Казанкапова.

Финальный бой в супертяжелой весовой категории: Данила Семенов (в синем) и Илья Медяник (в красном)

Призеры турнира в категории свыше 92 кг (слева направо) Илья Медяник, Данила Семенов, Артур Ляубах (Костанайская область) и Акмерей Анарбаев (Жамбылская область) с двукратным призером Олимпийских игр Иваном Дычко

Чисто костанайским получился финал в весовой категории свыше 92 кг, в котором Илья Медяник одержал победу над Данилой Семеновым.

Бой ведет Алихан Жакупов (в синем)

Дошел до финала и завоевал серебряную медаль в весовой категории до 75 кг победитель прошлогоднего турнира Алихан Жакупов, уступивший Диасу Молжигитову из Жамбылской области.

На ринге Артем Пчеляков (в синем)

Серебряный призер турнира в весовой категории до 80 кг Артем Пчеляков

Еще одну серебряную медаль завоевал Артем Пчеляков из Рудного, соперником которого по финалу в весовой категории до 80 кг был представитель Абайской области Ерасыл Жакпеков.

Бронзовый призер турнира в категории до 63,5 кг Данияр Рамазанов (на пьедестале второй справа)

Артем Пчеляков (слева) и Джозеф Окаро (справа) - призеры турнира в категории до 80 кг

Обладателями бронзовых наград в своих весовых категориях стали Ернур Капсамат (до 57 кг), победитель прошлогоднего турнира Данияр Рамазанов (до 63,5 кг), Роман Смирнов (до 71 кг), Джозеф Окаро (до 80 кг) и Артур Ляубах (свыше 92 кг).

Бронзовый призер турнира в категории до 71 кг Роман Смирнов (справа)

Будем надеяться, что призеры турнира продолжат победные традиции костанайского бокса, родоначальником которого в нашей области является Вадим Павлович Гравицкий, работавший в Костанае с 1954 по 1969 годы и ставший первым заслуженным тренером Казахской ССР по боксу.

Одними из лучших воспитанников Гравицкого, продолживших дело своего наставника, были заслуженные тренеры РК Мурсал Каминурович Тажмакин и Антон Григорьевич Ким, а также мастер спорта СССР Виталий Дмитриевич Левшин, чьим учеником являлся Сергей Иванович Скрипник, добившийся больших успехов на посту тренера женской сборной Казахстана. Много лет проработал в спортивном обществе «Динамо» заслуженный тренер СССР по боксу, вице-президент Федерации профессионального бокса СССР Валерий Николаевич Никулин, подготовивший таких титулованных боксеров, как бронзовый призер XXIV летних Олимпийских игр в Сеуле (Южная Корея) Александр Мирошниченко и бронзовый призер Игр Доброй воли 1986 года Эрик Хакимов. Призером Олимпийских игр стал и воспитанник заслуженного тренера РК Асылхана Кусаиновича Бусурманова Василий Левит, начинавший заниматься боксом в созданном его наставником спортивном клубе «Султан».

Десять призовых мест представителей Костанайской области - это второй результат на турнире. Больше наград завоевали только боксеры Жамбылской области - 16 медалей, из которых пять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых. А на пьедестал почета по итогам турнира поднимались представители всех команд-участниц.

Победителями турнира, посвященного памяти тренеров Костанайской области - заслуженных тренеров СССР и Каз.ССР, в своих весовых категориях стали:

до 48 кг - Ернар Карап (Абайская область),

до 51 кг - Султан Молдаш (Жамбылская область),

до 54 кг - Тимур Кабдешов (Акмолинская область),

до 57 кг - Даулет Молдашев (Восточно-Казахстанская область),

до 60 кг - Бейбарыс Жексен (Жамбылская область),

до 63,5 кг - Талгат Сырымбетов (Караганда),

до 67 кг - Сержан Кадырбаев (Жамбылская область),

до 71 кг - Алишер Абдулалим (Жамбылская область),

до 75 кг - Диас Молжигитов (Жамбылская область),

до 80 кг - Ерасыл Жакпеков (Абайская область),

до 86 кг - Михаил Коханчик (Рудный),

до 92 кг - Нурмагамбет Юсупов (Караганда),

свыше 92 кг - Илья Медяник (Костанайская область).

Серебряный призер турнира в категории до 75 кг и обладатель «Приза зрительских симпатий» Алихан Жакупов с тренерами Костанайской области

Организаторы отметили лучших боксеров в нескольких номинациях. Приза «За лучшую технику» был удостоен Ерасыл Жакпеков из Абайской области, приз «За волю к победе» был вручен представителю Акмолинской области Чингизу Мусинову, а обладателем «Приза зрительских симпатий» стал Алихан Жакупов из Костанайской области. Лучшим боксером турнира был признан Диас Молжигитов из Тараза (Жамбылская область), а лучшим судьей стал Даулет Сагиев из Павлодара.

В церемонии награждения приняли участие воспитанник Вадима Гравицкого заслуженный тренер РК Василий Лавриненко, воспитанник Виталия Левшина судья международной категории ИБА Узбек Казин, воспитанник Мурсала Тажмакина известный боксер и тренер Берик Жаманкулов, президент «Спортивного клуба бокса имени Урала и Коргана Айтеновых» Болат Айтенов, руководитель управления физической культуры и спорта Мурат Кинтонов и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Иван Дычко.

Фото предоставлены «СКБ имени Урала и Коргана Айтеновых»