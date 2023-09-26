Антитеррористическое учение проведет Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом 27 сентября с 15:00 по 18:00 в районе АО «Казтелерадио» по адресу ул. Каирбекова, 312.

Фото Олега ПАКА

В связи с этим будет ограничено движение автотранспорта по ул. Каирбекова от Лермонтова до Кубеева, ул. Красносельской от Лермонтова до Кубеева, ул. Урожайной от военкомата до Каирбекова, а также на ул. Орджоникидзе будет закрыт выезд на ул. Каирбекова.

- Основной целью учения является отработка навыков реагирования и взаимодействия государственных органов при возникновении угроз террористического характера, а также минимизация и ликвидация последствий акта терроризма,- сообщили в оперштабе. - B этой связи просим граждан соблюдать спокойствие и руководствоваться официальной информацией государственных органов. Отнестись с пониманием к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов.