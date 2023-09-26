Учения пройдут на этой неделе во всех школах Казахстана
26 сентября 2023, 13:16 | Государство
В Костанайской области учения пройдут с 25 по 29 сентября. Они охватят государственные и частные школы, сообщили в пресс-службе управления образования региона.
Фото Олега ПАКА
- В рамках учений будет проработан алгоритм действий сотрудников, обучающихся и воспитанников организаций образования при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера и угрозы совершения акта терроризма, утвержденные в рамках Инструкции по организации антитеррористической защиты объектов образования, - отметили в управлении образования.
Предупредите своих детей об учениях и не переживайте за них в эти дни: все под контролем!
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