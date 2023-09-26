В Костанайской области учения пройдут с 25 по 29 сентября. Они охватят государственные и частные школы, сообщили в пресс-службе управления образования региона.

Фото Олега ПАКА

- В рамках учений будет проработан алгоритм действий сотрудников, обучающихся и воспитанников организаций образования при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера и угрозы совершения акта терроризма, утвержденные в рамках Инструкции по организации антитеррористической защиты объектов образования, - отметили в управлении образования.



Предупредите своих детей об учениях и не переживайте за них в эти дни: все под контролем!