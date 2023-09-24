Кто-то из ученых метко назвал ее живой каплей. И в самом деле тля, такая нежная и маленькая, выглядит, как капелька живого вещества, заключенного в полупрозрачную оболочку. Даже удивительно, что такое хрупкое существо способно выжить в этом суровом мире.

При большом увеличении тля - довольно милое существо / Фото vrnikc.ru

Сложная тлиная жизнь

Вы когда-нибудь рассматривали тлю под микроскопом? Большое увеличение творит с объектами удивительные вещи, и все предстает совсем не таким, как мы видим невооруженным глазом. Когда мы, припав к окуляру, разглядываем тлю, с той стороны на нас смотрит удивительно милая мордашка с глазками-бусинками и забавными антеннками. Ну как можно поднять руку на такую очаровашку? Однако, оторвавшись от этого завораживающего зрелища, сразу вспоминаешь, как полчища этих милашек высосали все соки из любимого цветка или лишили половины дачного урожая. А еще тли - переносчики вирусных заболеваний растений. Не такие уж они и безобидные.

Каждая отдельная особь, конечно, никак за себя постоять не может, но как вид тли выбрали превосходную стратегию выживания. Они берут массовостью. А массовость обеспечивается безудержным размножением. Подсчитано, что потомство одной-единственной тли за год может достичь такого числа, что вся эта семейка покроет поверхность планеты слоем метровой толщины. Благо, что в действительности этого не происходит. Но когда в конце лета вдруг начинают лететь малюсенькие букашки, которые попадают в глаза, цепляются за ворсинки одежды, вспоминаешь, что это часть тлиного плана по захвату Земли. А с чего все начинается?

Весной из яиц, отложенных еще осенью, вылупляются самки. У них нет крыльев и всю свою короткую жизнь им предстоит провести на том самом растении, на котором они впервые увидели мир. Все тли, вылупившиеся из яиц, самки. Это самки-основательницы. С них начинается новая колония тлей. Основательницы - молодые, да ранние: уже через несколько дней они приносят первое потомство. Самцы им для этого не нужны, ведь их потомство - такие же самки, появляются из неоплодотворенных яиц.

Если бы у тлей была религия, то каждая из них смогла бы утверждать, что родила от святого духа. Эти тли яйцеживородящи. Это значит, что потомство развивается в теле матери из яиц, там же происходит вылупление, а на свет появляются уже «готовые» маленькие тли.

В течение нескольких поколений, число которых для каждого вида тлей свое, рождаются бескрылые самки. Но после определенного количества поколений появляются крылатые самки, которые перелетают на другие растения. Это самки-расселительницы. Найдя подходящее местечко, самка-расселительница продолжает жить по заветам предков, то есть сосать растительные соки и размножаться. И вот еще через несколько поколений появляются самки-полоноски. Они производят на свет не только «девочек», но и «мальчиков». И вот это крылатое поколение - единственное из всей цепочки, которому доступна радость полового размножения. А результатом короткой тлиной любви становятся кладки яиц настолько устойчивых к условиям внешней среды, что им нипочем ни трескучие зимние морозы, ни смертоносная отрава. Весной из этих яиц выводятся самки-основательницы и круг замыкается.

Самка-расселительница, ее функция - расширять границы /Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Конечно, это в общих чертах. Ведь тлей около 4 000 видов и у каждого свои «придумки» на тему выживания. Есть тли одноядные, всю жизнь питающиеся только одним видом растений, есть многоядные, которые не прочь разнообразить свой рацион. Даже предустановленное количество сменяющихся за сезон поколений разное в зависимости от вида: от 7 до 17. Но нам надо вычленить самые опасные для нас моменты. А это как раз массовость, врожденная охота к перемене мест у расселительниц и «подарочки» от разнополых тлей в виде многочисленных кладок яиц. Даже сама нежность тли несет угрозу нашим растениям. Дело в том, что через такие тонкие покровы из тела тли легко испаряется влага. Поэтому она вынуждена постоянно сосать соки растений, восполняя потерянное. А поскольку содержащихся в соке углеводов ей для питания столько не надо, излишки их она выделяет наружу. Поэтому листья, на которых сидит тля, покрыты липким веществом - медвяной росой, или падью. Эту падь собирают не только муравьи, но и пчелы. И делают из пади падевый мед. Его даже используют в лекарственных целях, так как он содержит больше минеральных веществ, чем обычный. Это единственное, чем может быть полезна тля человеку, и то опосредованно.

Бороться надо

Итак, тли постоянно питаются, уничтожая то, что мы выращиваем, захватывают новые территории и могут появиться на нашем участке в любой момент. И главное - «минируют» наши сады кладками яиц, с которыми практически невозможно бороться. Вот тут важно поймать момент и уничтожить как можно больше вредителей до того, как будут отложены яйца. Увидели, что на вашей территории приземлились крылатые армады - травите сразу, помните, что на яйца яды не действуют! Чем оперативнее вы будете, тем меньше шансов весной увидеть полчища тлей. А с большим количеством живых капелек не справятся даже их извечные враги: божьи коровки, златоглазки и осы.

Листья этого бересклета с середины сентября оккупированы тлей /Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Способы борьбы каждый может выбрать по вкусу. Противники «химии» полагаются на отвар махорки и мыло. Делается это просто: стакан махорки настоять на 5 л воды в течение 2 суток, потом разбавить в два раза и этим раствором опрыскивать растения.

Можно сделать чесночный настой: 200 г измельченных зубчиков чеснока залить 1 л воды и настаивать 5 дней, потом разводить по водочной рюмке на ведро воды.

Почти на всех дачах самовольно растет чистотел, он же ласточкина трава. Его используют в свежем и сухом виде. Свежего уйдет примерно 400 г, а сухого - 100 г. Это количество заливают водой и настаивают сутки, потом кипятят 30 минут - средство против тли готово.

Часто используют хозяйственное мыло, растворяют его в воде и опрыскивают полученным мыльным раствором. Появление жидкого хозяйственного мыла упростило приготовление мыльного раствора, к тому же его нужно меньше в два раза. Если пользуетесь твердым мылом, понадобится 300 г на 10 л воды, а жидкого достаточно 150 г. Вообще в любые растительные настои лучше добавлять мыло, так средство будет лучше прилипать к растениям.

А если нет предубеждения против химических средств борьбы, можно пойти в специализированный магазин, проконсультировавшись с продавцами, купить нужный препарат и обработать растения в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией. Только помните, что в этом случае заодно с тлей вы убиваете и полезных существ, трудящихся на благо вашего сада.