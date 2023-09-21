Смогут ли казахстанцы снимать с должности акимов и министров с помощью петиции, ответил вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Согласно закону граждане косвенно могут на это действовать. Вы знаете, сейчас идет выборность акимов сельских округов, акимов районов, также любой министр, когда утверждается на должность, он проходит согласование в Парламенте, который тоже выбран народом, так что здесь косвенно участие граждан уже имеется", - заявил вице-министр.

В кулурах заседания Сената журналисты уточнили у вице-министра, могут ли казахстанцы напрямую подавать петиции против акимов и министров.

"В законе это четко прописано. Нет. Почему они не смогут, потому что есть конституционный закон, есть конституционные права Президента, правительства и двух палат Парламента, также взяли из практики, из национального законодательства, в этом направлении даже референдумы не могут проводиться, это решается другим национальным законодательством. А в других случаях можно подавать. Но именно те должности, которые входят в ведение Президента, двух палат Парламента и правительства, петиция подаваться не может согласно закону "О выборах" и закону "О референдуме", - заявил Кадиров, отвечая на вопросы журналистов.