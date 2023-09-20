По прогнозам синоптиков в четверг, 21 сентября, ночью на юге области ожидается грозовой дождь, на севере и западе ночью и утром - туман. В пятницу, 22 сентября, небольшой дождь с грозой пройдёт на северо-востоке области днём, на севере ночью и утром - туман. В субботу, 23 сентября, осадков не будет, на севере в ночные и утренние часы вновь туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в ближайшие три дня переменная облачность, без осадков.

- В четверг ночью будет 2-7, на юге 10 градусов тепла, на севере заморозки на почве -1°С, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём по области будет 16-21 градус тепла. В ночь на пятницу термометры покажут 2-7°С, на юго-востоке 10°С, днём 18-23°С. В субботу ночью вновь ожидаем заморозки на почве -1°С, но уже на западе. А на большей части территории области будет 2-7 градуса тепла, на юге - 10°С. Днём прогнозируем 15-20°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 3-5°С, днём 17-19 С. В пятницу: ночью 4-6°С, днём 18-20°С. В субботу: ночью 5-7°С, днём 18-20°С.

В четверг и пятницу ожидается переменный западный - северо-западный ветер, в субботу - западный. Скорость ветра в ближайшие трое суток будет в пределах 9-14 м/с по области и 7-12 м/с в Костанае.



