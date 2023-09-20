В Казахстане запустили специальное мобильное приложение Aleumet для людей с ограниченными возможностями, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

С помощью нового бесплатного приложения, которое доступно для скачивания в App Store и "Play Маркет", казахстанцы с инвалидностью могут заказать технические компенсаторные средства реабилитации.

В Минтруда пообещали, что в дальнейшем через приложение можно будет заказывать услуги санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуального помощника и другие специальные социальные услуги.

С начала 2023 года казахстанцы с инвалидностью получили через портал социальных услуг (ПСУ) более 377 тысяч услуг, большая часть из которых - получение технических средств реабилитации (ТСР).

"Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом", - отметили в министерстве.

На сегодня на ПСУ зарегистрированы 859 медико-социальных учреждений, которые оказывают специальные социальные услуги, 482 поставщика ТСР, более 27 тысяч поставщиков услуг индивидуального помощника, 703 - жестового языка и 104 - санаторно-курортного лечения.