Международный полумарафон прошел в Костанае в воскресенье, 17 сентября. Соревнования организовало ОО «Экстремальная атлетика», на счету которого десятки организованных массовых забегов и велогонок в различных форматах во многих городах Казахстана.

Участники забега на 10 км на дистанции / Фото Сергея РЫБИНА

В марте предложение провести это спортивное мероприятие поддержал аким города Марат Жундубаев, и спустя полгода Костанайский международный полумарафон стал в один ряд с уже хорошо известными казахстанцам проектами «Экстремальной атлетики», как «Марафон Великой степи - Тенгри ультра», горный ультрамарафон «Irbis Race», забеги с препятствиями, забеги на лыжный трамплин, музыкальные забеги.

Трасса полумарафона была сертифицирована международной спортивной организацией Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS), объединяющей более 300 марафонов и пробегов из 95 стран. Маршрут со стартом и финишем на площади возле областного акимата проходил по пр. Аль-Фараби с разворотом в районе ул. Майлина, далее по ул. Баймагамбетова с выходом на пр. Абая.

В программу полумарафона, кроме основных забегов на 10 км и 21,1 км, включили соревнования по скандинавской ходьбе на 10 км и два детских старта на 1 км и 2 км. Победители и призеры на обеих основных дистанциях определялись у мужчин и у женщин как в абсолютном зачете, так и в нескольких возрастных группах.

Участниками полумарафона стали более 700 человек из Актобе, Алматы, Астаны, Житикары, Зеренды, Караганды, Костаная, Лисаковска, Петропавловска, Рудного, Темиртау, Тобыла, Уральска, Экибастуза, Аулиекольского, Карабалыкского, Костанайского районов, а также гости из России, представлявшие Миасс, Москву, Санкт-Петербург, Троицк и Челябинск. В числе участников были и именитые спортсмены - представители других видов спорта, и руководители различных организаций, в том числе руководитель управления физкультуры и спорта Костанайской области Мурат Кинтонов, принявший участие в забеге на 10 км, и издатель еженедельника «Наша Газета», директор ТОО «Твой Шанс» Сергей Миролюбов, успешно преодолевший полумарафон.

Спортивную программу открыли дети. Около 40 самых юных участников в возрасте от 6 до 9 лет преодолели самую короткую дистанцию - 1 км.

У мальчиков призовую тройку составили Кирилл Кригер из Карабалыкского района, финишировавший через 4 минуты и 2 секунды, Макар Фиронов из «Школы бега Neroznak_Team» - 4.11 и Глеб Мирошниченко - 4.37. Среди девочек призерами стали представительницы областного центра Арина Салатова (Школа бега Neroznak_Team) - 4.28, Вероника Лата - 4.29 и Дарья Кулик - 4.43.

Ооло 40 бегунов в возрасте от 10 до 14 лет вышли на старт дистанции 2 км. Призерами среди юношей стали Владислав Салатов из Костаная («Школа бега Neroznak_Team») - 7.06, Касен Кожманбаев из Алматы - 7.37 и еще один костанаец Давид Горизин - 7.41. Среди девочек весь пьедестал заняли юные бегуньи из Алматы: Елизавета Муравьева (7.38), Алина Завьялова (8.49) и Алина Плохотина (9.06).

После детских соревнований на старт вышли участники забегов на 10 км и 21,1 км (полумарафон). Им предстояло пробежать по улицам города практически по одному и тому же замкнутому кругу, при этом полумарафонцы должны были сделать это дважды. Ну а первыми к финишу естественно прибежали отправившиеся на дистанцию на четверть часа позже участники десятикилометрового забега, ставшего самым массовым. На дистанцию 10 км зарегистрировались 478 человек в возрасте от 15 до 70 лет, которые боролись за призовые места не только в абсолютном зачете, но и в пяти возрастных группах и у мужчин, и у женщин.

Абсолютно лучший результат в забеге на 10 км среди мужчин показал костанаец Роман Низяев, преодолевший дистанцию за 32 мин. 56 сек. Второе и третье места заняли Алимжан Балтабек из Астаны - 34.04 и Вячеслав Гаранин из Костаная - 35.59. И если первые двое призеров - представители основной спортивной соревновательной группы (18 лет - 34 года), то третий давно перешел в разряд ветеранов и, перешагнув 50-летний рубеж, продолжает успешно соперничать с более молодыми участниками и в лыжных гонках, и в триатлоне, и в беге на длинные дистанции. А к этому старту Гаранин готовился в составе команды «Школы бега Neroznak_Team» под руководством чемпионки Азии, мастера спорта международного класса Татьяны Нерознак и ее тренера Токеша Ибраева.

Старт забега на 10 км: под № 1001 мастер спорта международного класса Татьяна Нерознак / Фото instagram.com/autodomkostanay

Сама же Татьяна Нерознак, в течение пяти месяцев в ходе открытых тренировок помогавшая подготовиться к полумарафону десяткам костанайцам разного возраста и уровня подготовки - от делавших первые шаги в беге до спортсменов со стажем, одержала уверенную победу среди женщин, финишировав сразу за призерами в абсолютном зачете на дистанции 10 км среди мужчин со временем 36 мин. 1 сек. А призовые места в абсолютном зачете заняли представительница бегового клуба IRBIS RUNNERS из Петропавловска Мария Громова - 42.38, и Жанна Коротовская из Астаны (Школа бега RunsCool) - 42.42.

Участников забегов сопровождали волонтеры из «Велосообщества «Костанай» / Фото Сергея РЫБИНА

Призовые тройки в забеге на 10 км в своих возрастных группах составили:

15-17 лет

Юноши: 1. Руслан Алаверьев (Костанай) - 40.58, 2. Николай Мельник (Костанай, Allur Run Club) - 45.20, 3. Федор Сосков (Экибастуз, Allur Run Club) - 48.52.

Девушки: 1. Дарига Дюсенова (Алматы) - 51.22, 2. Каролина Кац (Костанай) - 56.54, 3. Анастасия Гетман (Костанай) - 1:04.19.

18 лет - 34 года

Мужчины: 1. Куаныш Мухтаров (Костанай, ALLUR RUN CLUB) - 36.48, 2. Никита Радаев (Костанай) - 37:24, 3. Руслан Дуненбаев (Рудный) - 37:48.

Женщины: 1. Екатерина Ган (Костанай, Школа бега Neroznak_Team) - 46.51, 2. Елена Лютинец (Костанай) - 48.48, 3. Марина Миннасова (Качар) - 48:58.

35-49 лет

Мужчины: 1. Сергей Самарчук (Костанай) - 36.08, 2. Александр Беспалов (Зеренда) - 38.03, 3. Виктор Мальчиков (Алматы) - 39.48.

Женщины: 1. Сауле Кашиева (Костанай, «Наша Газета», «Школа бега Neroznak_Team») - 45.13, 2. Сабина Жунусова (Астана, LITE LEGS) - 48.27, 3. Ирина Парпура (Костанай, Школа бега Neroznak_Team) - 50.06.

50-59 лет

Мужчины: 1. Николай Бычков (Астана) - 47.16, 2. Биржан Уразов (Кушмурун, Аулиекольский район) - 49.06, 3. Ардак Кадыров (Костанай, «Школа бега Neroznak_Team») - 52:38.

Женщины: 1. Светлана Семенова (Костанай) - 1:06.06, 2. Виктория Рак (Костанай) - 1:39.35.

60 лет и старше

Мужчины: 1. Александр Смирнов (Костанай, DEP Runners) - 51.23, 2. Болатхан Дускалиев (Астана) - 56.37, 3. Казбек Шупшибаев (Астана) - 57.49.

Женщины: 1. Елена Гичева (Костанай, Allur Run Club) - 56.50, 2. Неля Мырзабаева (Алматы) - 1:05.04.

Толкын Досмагамбетова из Костаная показала второй результат в скандинавской ходьбе на 10 км / Фото instagram.com/autodomkostanay

Стартовавших вместе с бегунами участников соревнований по скандинавской ходьбе на 10 км было около двух десятков. Лучшие результаты среди мужчин показали Сергей Ястребов из Челябинска - 1 час 1 мин. 34 сек., Курманай Исергепов (ФОЛ «Жуйрик») из Костаная - 1:19.19 и Максат Арыстанов (Школа бега Neroznak_Team) из Костаная - 1:24.23, а среди женщин - Наталья Салатова (Школа бега Neroznak_Team) из Костаная - 1:14.36, Толкын Досмагамбетова из Костаная - 1:21.13 и Айжан Оспанова (КЛБ «Корпорация бега») из Петропавловска - 1:24.19.

Старт забега на 21,1 км / Фото Сергея РЫБИНА

На старт основной дистанции полумарафона вышли 183 бегуна. Кроме абсолютных победителей, призеры в забеге на 21,1 км определялись в четырех возрастных группах у мужчин и двух возрастных группах у женщин. Абсолютным победителем полумарафона стал гость из Санкт-Петербурга Александр Адушкин, начинавший заниматься бегом в Костанае и преодолевший 21,1 км за 1 час 8 мин. и 29 сек. Вторым и третьим на финише были представители южной столицы Руслан Оглов, показавший результат 1:10.08, и Наиль Башмаков - 1:11.49, в свое время много лет представлявший на республиканских лыжных соревнованиях Костанайскую область.

Полумарафон возглавляют Александр Адушкин и Наиль Башмаков / Фото Сергея РЫБИНА

Среди женщин абсолютно лучшие результаты на полумарафоне показали бегуньи из столицы республики Гульнур Елемесова - 1:23.26 и Асем Абылкасова - 1:28.14, а также представительница Рудного Регина Гумарханова - 1:39.23.

Победителями и призерами на самой длинной дистанции в своих возрастных группах стали:

18 лет - 34 года

Мужчины: 1. Султан Айгараев (Алматы, Gussarov Track Club) - 1:15.19, 2. Андрей Алиферец (Рудный) - 1:18.49, 3. Дамир Абдрахманов (Астана, Astana Runners) - 1:19.20.

Женщины: 1. Арайлым Шегебаева (Астана, Astana Runners) - 1:44.35, 2. Айжан Манкешева (Астана) - 1:45.23, 3. Полина Филатова (Костанай) - 1:49.12.

35-49 лет

Мужчины: 1. Аскар Жанабергенов (Астана) - 1:19.50, 2. Жасулан Койназаров (Актобе) - 1:20.06, 3. Виктор Шугай (Житикара, KM Run Club) - 1:21.52.

Женщины: 1. Надежда Козиян (Алматы, Gussarov Track Club) - 1:44.22, 2. Сауле Амангельдина (Астана) - 1:47.20, 3. Светлана Огарева (Костанай) - 1:48.06.

50-59 лет

Мужчины: 1. Андрей Чигидинов (Тобыл, ФОЛ «Жуйрик») - 1:25.07, 2. Андрей Ленский (Костанай, Kostanay Runners) - 1:36.43, 3. Сергей Салай (Костанайский район) - 1:37.08.

60 лет и старше

Мужчины: 1. Владимир Пивень (Уральск) - 1:36.56, 2. Александр Вишниченко (Костанай, ФОЛ «Жуйрик») - 2:11.51, 3. Юрий Гаук (Костанай, ФОЛ «Жуйрик») - 2:14.21.

Полумарафон на улицах Костаная / Фото Сергея РЫБИНА

Как отметили практически все участники уже ставшего историей Костанайского международного полумарафона, праздник бега удался и может достойно вписаться в календарь пробегов наряду с Фестивалем бега «ERG Run Fest» в Рудном и «КМ марафоном» в Житикаре.

Поклонники бега со стажем, за плечами у которых многочисленные старты в республике и далеко за ее пределами, отмечают великолепную организацию мероприятия, в котором было все продумано до мелочей, начиная с регистрации и выдачи номеров и заканчивая оформлением стартового городка, электронным хронометражем и награждением победителей на специально установленной сцене.

Кстати призерам в абсолютном зачете на обеих дистанциях были вручены сертификаты на солидные суммы, а главными денежными призами на дистанциях 10 км и 21,1 км были соответственно 150 тысяч и 200 тысяч тенге. Каждому финишировавшему в этот день участнику вручили памятную медаль с символикой Костанайского международного полумарафона.