То, как мы относимся к деньгам, зависит от детских установок, воспитания и прошлого опыта, говорят психологи. Если вам внушали, что большие деньги - это зло и опасность, могут навредить, то вы вряд ли будете зарабатывать много. Лишат финансового роста и такие установки: "Нужно откладывать на черный день", "Нельзя слишком много себе позволять" и тому подобное, рассказывает Tengri Life.

Фото взято с сайта: Тengrinews

Если вы чувствуете дискомфорт, когда речь идет о финансах и доходах, скорее всего, отношения с деньгами у вас токсичные, считают специалисты. Мысли о них уже отравляют вам жизнь, заставляют нервничать, постоянно переживать и стрессовать. Необходимо переосмыслить эти отношения, чтобы не страдать от них в своей жизни постоянно.

Портал Doctorpiter назвал признаки, которые говорят о том, что у вас токсичные отношения с деньгами.

Чрезмерный анализ своих расходов

Скрупулезное подсчитывание своих расходов, подбивание баланса до копеечки - это плохой знак. Такая одержимость деньгами говорит о том, что вы придаете им излишнюю важность, а как следствие, начинаете терять.

Безусловно, разумное регулирование доходов и расходов необходимо, но не стоит зацикливаться на этом. Так вы повышаете уровень тревожности, страх перед предстоящими тратами, излишне экономите, мучая себя и других. Отслеживайте финансы, не живя в постоянном страхе перед расходами.

Игнорирование банковского баланса

Есть и другая ошибка - безрассудная трата денег, отсутствие контроля за банковским балансом. Мы забываем про подписку, которая нам не нужна, тратим деньги на невыгодный тариф, автоматические списания, то есть совсем не контролируем порой ненужные расходы. Это тоже признак токсичных отношений с деньгами, и результат такой безалаберности - финансовые трудности.

Уверены, что без денег вы неудачник

Ни в коем случае нельзя оценивать себя и других по уровню дохода и тем более сравнивать себя с кем-то, говорят психологи. Всегда найдется тот, кто зарабатывает больше, но это не должно влиять на ваше восприятие собственной ценности. Если вы готовы покупать модные гаджеты, тратить деньги на пускание пыли в глаза, лишь бы показаться богаче и круче, у вас явно токсичные отношения с деньгами. До добра они не доведут.

Важно работать над своей самооценкой независимо от финансового положения, подчеркивать и развивать таланты, быть увлеченным и нацеленным на личные достижения.

Чувствуете вину, тратя деньги на себя

Вина, связанная с расходами, - еще один признак финансовой токсичности. Отношения с деньгами, построенные на чувстве вины за то, что вы покупаете что-то для себя, очень неустойчивы и в любой момент могут разрушиться и привести к финансовым проблемам и стрессам.

Важно помнить, что время от времени можно побаловать себя и потратить деньги на вещи, которые делают вас счастливыми. Главное - найти баланс между финансовой ответственностью и удовольствием от трат.

Если вы чувствуете вину каждый раз, когда балуете себя или покупаете что-то для себя, это повод для работы над собой, возможно, даже с психологом, считают специалисты.