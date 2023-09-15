Соревновния прошли с 5 по 9 сентября в Польше, собрав 600 участников из 32 стран. Сборная Казахстана на международном чемпионате EuroSkills показала лучший результат за всю историю участия, завоевав две медали (серебряную и бронзовую) и четыре "Медальона отличия".

Фото предоставлено управлением образования

Выпускники Костанайского колледжа автомобильного транспорта Станислав ГОРИЦЫН и Андрей СТЕПАНЮК заняли 3-е место в компетенции «Сетевое и системное администрирование». В Костанае, на перроне железнодорожного вокзала, призеров встречали родственники и друзья.

- Мы с Андреем заняли 3-е место в Европе под руководством эксперта из ККАТ Николая Сергеевича Булата, - рассказал "НГ" Станислав Горицын, который сейчас учится на 2-м курсе КИнЭУ. - В общем по нашей компетенции участвовали представители 14 стран. Суть нашей работы в том , что мы настраиваем сеть для предприятий на трех различных оболочках: это операционные системы Linux, Windows и Cisco.

- Я всегда гордилась сыном и всячески поддерживаю его! - поделилась мать Станислава Наталья ГОРИЦЫНА. - Он очень много работал, занимался такой нагрузкой, которой не каждый может выдержать. Они с Андреем вместе готовились к соревнованиям.

Станислав с детства увлекается компьютерными технологиями, но профессионально начал развивать свои навыки в колледже.

Призеры и их руководитель Николай Булат /Фото Аружан НУРМУХАНОВОЙ

- Подготовкой мы занимались последние 3 года, - говорит Станислав. - Было нелегко. Старались контролировать свое волнение, когда объявляли итоги чемпионата, но это того стоило! Понравилось, что задания были очень удобные - в том плане, что различные технологии, с которыми мы работали, чаще всего пересекались на итоговой проверке. Это помогло поделить задания с напарником. Так мы с Андреем Степанюком не просто показали себя, но и хотели прославить нашу Родину.

Автор - студентка 3-го курса факультета журналистики КРУ им. Байтурсынова