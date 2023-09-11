По прогнозам синоптиков, 12 сентября на территории области повсеместно пройдут дожди, на юге области – сильные. На западе, севере и юге дожди будут сопровождаться грозами, днём вероятен град. На севере и юге в ночные и утренние часы - туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В среду, 13 сентября, дождь прогнозируется на севере и востоке, на западе и севере – туман.

В Костанае во вторник по прогнозу дождь, в среду без осадков.

- Во вторник ночью ожидаем 5-10, на юге 13 градусов тепла, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. –Днём термометры покажут 12-17, на юге 20°С. В среду ночью будет 6-8°С, на юге 11°С, днем воздух прогреется до 13-18, на юге области до 21°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 8-10°С, днем 14-16°С. В среду: ночью 6-8°С, днем 15-17°С.

В ближайшие два дня ожидается северо-восточный ветер. Скорость ветра во вторник повсеместно будет держаться в пределах 15-20 м/с. В среду средняя скорость составит 9-14 м/с, на севере и востоке области прогнозируются периодические усиления до 15-20 м/с.