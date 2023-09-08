В сентябре в Казахстане начали действовать правила бракоразводного процесса при наличии детей. Корреспондент Tengrinews.kz узнала, что изменилось.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Как было

Буквально несколько недель назад, чтобы развестись, супружеской паре с несовершеннолетними детьми достаточно было обратиться в районный или городской суд по месту нахождения ответчика. Расторжение брака в суде производилось в срок до шести месяцев со дня подачи супругами соответствующего заявления.

"Мы с мужем разводились в прошлом году. Хоть развод и проходил по обоюдному согласию, но решение между нами было принято на эмоциях. Никого ни в чем не обвиняю, конечно. Но тогда, в тот момент, мне показалось немного странным, что у нас в стране так легко развестись. Официально. Достаточно захотеть - и наличие ребенка никак не повлияет", - рассказала журналисту пережившая развод астанчанка.

Как стало

Теперь же, с 1 сентября, все вопросы, касающиеся детей, передаются в ювенальные суды, включая рассмотрение дел о расторжении брака.

Ролики о вступивших в силу корректировках уже заполонили социальную сеть.

Однако, как пояснил казахстанский юрист Данияр Байгабатов, в первую очередь мера была принята для того, чтобы снизить нагрузку на гражданские суды.

"Теперь все брачные разводы, где есть несовершеннолетние дети, будут рассматривать специализированные суды по делам несовершеннолетних. Если же детей нет, то дело о расторжении брака также рассматривают местные исполнительные органы", - пояснил Байгабатов.

Кроме расторжения брака между супругами, имеющими общих несовершеннолетних детей, ювенальным судам были предоставлены дополнительные функции:

раздел имущества при наличии несовершеннолетних детей;

определение места жительства ребенка, включая случаи, когда ребенок переезжает с одним из родителей за пределы Казахстана на постоянное место жительства;

определение порядка общения родителей и близких родственников с ребенком, если ребенок проживает отдельно от них;

лишение (ограничение) и восстановление (отмена ограничений) родительских прав;

усыновление (удочерение) ребенка и его отмена;

направление несовершеннолетних в специальные организации образования с особым режимом содержания;

разрешение споров, связанных с опекой и попечительством (патронатом) над несовершеннолетними;

установление отцовства и взыскание алиментов;

заявления об ограничении или лишении несовершеннолетнего, возрастом от четырнадцати до восемнадцати лет, права самостоятельно распоряжаться своими доходами;

изменение размера алиментов, освобождение от уплаты алиментов, урегулирование задолженности по алиментам, взыскиваемой на содержание несовершеннолетних детей;

Кроме того, специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних рассматривают и разрешают гражданские дела по спорам, затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних.

"По гражданско-процессуальному кодексу срок рассмотрения дела о бракоразводном процессе составляет до шести месяцев. Но на практике бывает по-разному. Еще бывают дополнительные моменты, когда одна из сторон против развода - в данном случае в разводе отказывают. Также супружескую пару могут направить к медиаторам, чтобы примирить супругов. Поскольку бывают моменты, когда люди разводятся на эмоциях. Такой случай в моей практике был буквально недавно", - добавил Данияр Байгабатов.