3 сентября одновременно прошли два турнира, посвященных Дню конституции. Первый – шахматный - был проведен в Шахматном клубе, второй – по шашкам - в областной научной библиотеке им. Л. Н. Толстого.

В шахматном состязании безоговорочно доминировали молодые. Первым стал студент Чингизхан Саржанов. Вторым – отставший от него на пол очка школьник Амир Бахитбек. Третьим (по коэффициенту) – учитель физкультуры 5-й школы Касаев Азат. В десятку сильнейших вошли школьники и оказавшийся седьмым опытный ветеран Валерий Николаев.

В турнире по шашкам состязались в целом инвалиды и ветераны. Первым стал Жатканов Жанибек, набравший равное количество очков с Квиквиния, но одолевший его в личной встрече. В решающей партии он, имея дамку и две шашки против пяти, нанес в эндшпиле неожиданный комбинационный удар, сняв с доски одним ходом все пять шашек противника. Вторым соответственно стал Отарий Квиквиния, а третьим Касым Сатубалдин – единственный, кому удалось в личной встрече одолеть победителя турнира.

Фото предоставлены организаторами соревнований