Такой лепешкой вполне можно позавтракать или поужинать. Можно сделать заготовку дома, переложить листами пергамента и запечь на даче. Прекрасно подойдет к большому застолью, если подать, например, к салату из помидоров и болгарского перца.

Испеченную на сухой сковороде лепешку нужно смазать маслом

Рецепт универсального блюда прислал наш пользователь Ночной Дозор. Написал, что опробован он у них дома уже не раз. Всегда эти лепешки удаются и пользуются успехом.

Тесто быстрое - на соде и кефире. Кефир лучше брать теплый. В нем растворить соль и сахар. Добавить немного растительного масла. И соду, которую гасят столовым уксусом. Постепенно подсыпая муку, замесить мягкое тесто. Дать ему отдохнуть, пока готовится начинка.

В нее кладут два вида сыра - один твердый, другой рассольный, типа сулугуни. Оба натереть на крупной терке и перемешать.

Тесто разделить на несколько частей. Из того количества продуктов, которые приводятся в рецепте, получается 4-5 кусочков, из которых и делаются лепешки. Тесто раскатать в круги-сочни. В центр выложить начинку (сыр разделить на 4-5 равных частей), собрать тесто сверху, чтобы начинка оказалась как бы в узелке. Защипнуть верх. Потом примять его ладонью, осторожно расправляя, чтобы тесто не порвалось. А уж потом раскатать заготовку скалкой до толщины в 1,5-2 см.

Пекут лепешки на сухой сковородке, на среднем огне. Минуты по 2-3 с каждой стороны. Следите, чтобы все-таки тесто не пригорало. Готовые лепешки щедро смазывают сливочным маслом и складывают друг на друга, если едоки не хватают их у вас без всякого складывания стопочкой.

Я бы добавила к сырной начинке трав. Пока еще сезон дачный не завершился, свежих - кинзы, или базилика, или петрушки. А когда не будет свежей зелени, то сухих прованских трав или из букета Гарни. А можно паприки немножко положить, посыпать чуточку молотой смеси перцев. Но это, безусловно, на любителя.

Ингредиенты

Кефир – 1стакан, соль 0,5 ч. л., сахар 1 ч. л., сода 0,5 ч. л., масло растительное 2 ст. л., мука - около 1,5 стаканов или чуть больше, твердый сыр – 200 г, сулугуни – 200 г

Фото Ночного Дозора