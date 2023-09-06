По прогнозам синоптиков, в четверг, 7 сентября, на западе и юго-востоке области ожидаются дожди с грозами, на севере и востоке в ночные и утренние часы - туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В пятницу, 8 сентября, дождь с грозой пройдёт на севере, юге и западе области, ночью и утром на севере и востоке вновь прогнозируется туман. В субботу, 9 сентября, на севере, западе и востоке опять дождливо, особенно сильный дождь ожидается на востоке в дневное время. Вероятно выпадение града

В Костанае в четверг по прогнозу переменная облачность без осадков, в пятницу и субботу - дожди с грозами.

- Ночью в четверг на большей части территории области будет 3-8, на юге 17 градусов тепла, на востоке ожидаются заморозки на почве 1-3 градуса ниже нуля, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём воздух прогреется до 15-20, на юге до 23 градусов. В пятницу ночью прогнозируем 7-12°С, днём снова на большей части территории 15-20°С, на юге 23°С. Ночь на субботу будет ещё теплее - 10-15°С. Днём термометры покажут 13-18°С, на юге 21°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 6-8°С, днём 17-19°С. В пятницу: ночью 9-11°С, днём 18-20°С. В субботу: ночью 12-14°С, днём 16-18°С.

Ветер в ближайшие трое суток ожидается юго-западный, скоростью 9-14 м/с, в пятницу и субботу при грозах прогнозируются усиления до 15-20 м/с.



