По прогнозам синоптиков, во вторник, 5 сентября, на севере и западе области пройдут небольшие дожди с грозами, ночью и утром ожидается туман. В среду, 6 сентября, на севере и востоке дождь, в ночные и утренние часы на севере вновь туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае во вторник и среду, по прогнозу, переменная облачность без осадков.

- Во вторник ночью по области температура будет в пределах 5-10 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – Днём вторника столбики термометров поднимутся до значений 13-18°С, на юге 21°С. В среду ночью термометры покажут 3-8°С, днём 12-17°С, на юге 20°С. В Костанае во вторник ночью ожидаем 6-8°С, ночь на среду будет немного прохладнее - 4-6°С. В дневное время в ближайшие двое суток в областном центре ожидается одинаковая температура воздуха - 15-17°С.

Во вторник и среду прогнозируется северо-западный ветер средней скоростью 9-14 м/с. В среду на севере и востоке ожидаются периодические усиления до 15-20 м/с.