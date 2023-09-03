Завершивший минувший чемпионат на седьмом месте «Горняк» начал подготовку к новому сезону в июле.

Рудничане разряжают обстановку у своих ворот в поединке с клубом «Хумо» из Ташкента / Фото hchumo.uz

На предсезонный сбор тренерский штаб рудненского хоккейного клуба, в который вошли главный тренер Сергей Невструев, старший тренер Максим Комиссаров и тренер вратарей Александр Кутько, вызвал уже выступавших за команду вратарей Илью Лигая и Владислава Нурека, защитников Александра Куршука, Валерия Садикова, Александра Каткова, Ивана Канашева, Данила Щекина, Сергея Лазарева и Михаила Кожуховского, а также нападающих Оскара Юлбарисова, Айдара Галимова, Алексея Козореза, Дениса Гурьева, Данилу Платонова, Анатолия Шишова, Дмитрия Селютин, Вячеслава Шарипова, Дмитрия Пархоменко, Артема Буба и Руслана Утебаева.

Кроме этого на сбор были приглашены вернувшийся в родную команду голкипер Владислав Тихонов, защитники Александр Ханьжин, выступавший за «Горняк» в сезоне-2021/2022 и игравший в прошлом сезоне в чемпионате Беларуси в составе ХК «Неман», воспитанник рудненской школы хоккея Дмитрий Рязанов, признанный в прошлом сезоне лучшим защитником «Кубка федерации» среди детско-юношеских команд U-15, выступавшие за МХК «Ястребы» Дмитрий Васильев и воспитанник усть-каменогорского «Торпедо» Егор Бастаногов, а также форварды воспитанник гродненской школы хоккея Александр Идиатуллин, перешедший в рудненскую команду из ХК «Лида», вернувшийся в «Горняк» и отыгравший за команду в сезоне-2021/2022 46 матчей Владимир Кротов, выступавший в прошлом сезоне за ХК «Локомотив» воспитанник витебской школы хоккея Александр Семочкин и перешедший из «Торпедо» Никита Ляпунов.

Серию контрольных матчей «Горняк» начал в середине августа на своем льду с двух побед над петропавловским «Кулагером». Вначале рудничане одержали сухую победу со счетом 2:0 (0:0; 1:0; 1:0), и голами в этом матче отметились Гурьев и Ханьжин. А во втором поединке «Горняк» обыграл петропавловцев по буллитам - 4:3 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0). Авторами голов в этом матче стали Галимов, Щекин и Платонов, а решающий буллит реализовал Кротов.

Также по буллитам определился победитель в следующем товарищеском матче с «Актобе», где точнее оказались гости - 3:4 Б (1:0; 1:2; 1:1; 0:1). Голы в основное время у рудничан на счету Утебаева, Гурьева и Кротова. А во второй встрече с актобинским клубом на голы Селютина, Кротова и Гурьева гости ответили восемью заброшенными шайбами - 3:8 (2:2, 0:3, 1:3).

Перед стартом в Кубке Казахстана состав «Горняка» пополнил воспитанник рудненской школы хоккея Лев Крицин, признанный в прошлом сезоне лучшим нападающим и бомбардиром «Кубка федерации» среди детско-юношеских команд U-15. Также подписали контракты с рудненским клубом нападающие Захар Захаров, являющийся воспитанником магнитогорского «Металлурга» и в прошлом сезоне выступавший за МХК «Сарматы» (49 матчей, 8 голов, 9 результативных передач), и Денис Скатов, выступавший за «Горняк» в сезонах- 2014/2015-2015/2016, а в прошлом сезоне игравший за ХК «Бейбарыс» и ХК «ЦСК ВВС».

В Кубке Казахстана, прошедшем с 22 по 31 августа, приняли участие 11 команд, разбитых согласно рейтингу по результатам минувшего сезона на две группы, игры в которых прошли в Астане и Кокшетау. «Горняк» попал в группу «В» вместе с командами «Арлан» (Кокшетау), «Хумо» (Ташкент), «Иртыш» (Павлодар) и «Сарыарка» (Караганда). В группе «А» играли клубы«Номад» (Астана), «Бейбарыс» (Атырау), «Актобе» (Актобе), «Кулагер» (Петропавловск), «Алматы» (Алматы) и «Торпедо» (Усть-Каменогорск).

В стартовом матче «Горняк» встретился с «Арланом», который забросил в первом периоде две безответные шайбы в ворота рудничан. На шестой минуте второго периода Козорез с передачи Каткова сократил отставание, но перед вторым перерывом кокшетаусцы вновь довели свое преимущество до двух шайб. В третьей двадцатиминутке Захаров при поддержке Кротова вернул интригу в матч, а на 54-й минуте уже Катков, которому ассистировали Семочкин и Захаров сделал счет равным. Однако за четыре минуты до окончания матча «Арлан» вышел вперед. Счет больше не менялся, и «Горняк» потерпел поражение - 3:4 (0:2, 1:1, 2:1).

Во втором поединке с ташкентским клубом «Хумо» клуб из Рудного пропустил в свои ворота лишь одну шайбу, но при этом не смог поразить ворота узбекистанской команды - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).

Первую победу в рамках Кубка РК, причем волевую, «Горняк» одержал над «Иртышом». Уступая после двух периодов со счетом 1:3, хоккеисты Рудного в заключительном игровом отрезке забросил в ворота павлодарского клуба четыре безответные шайбы - 5:3 (1:2, 0:1, 4:0). Авторами голов в составе победителей стали Скатов, Галимов, на счету которого дубль, Куршук и Семочкин.

Серией буллитов завершился заключительный матч группового этапа, в котором «Горняк» взял верх над прошлогодним обладателем почетного трофея «Сарыаркой» - 4:3 Б (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0). Причем в этом матче рудничане к середине второго периода уступали со счетом 0:3, пропустив две шайбы, играя в большинстве. Но затем Катков оформил дубль, а Платонов сравнял счет. Платонов же стал и автором победного буллита в ворота карагандинского клуба.

В полуфинал из группы «В» вышли не проигравший ни одного матча «Хумо» и занявший второе место «Арлан». В группе «А» первые два места завоевали «Актобе» и «Торпедо».

«Горняк» - «Хумо»: борьба за шайбу у борта / Фото hchumo.uz

В полуфинальных противостояниях «Хумо» по буллитам обыграл «Торпедо» со счетом 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0), а «Арлан» одержал уверенную победу над «Актобе» - 6:1 (2:1, 2:0, 2:0).

Финальный матч Кубка РК прошел весьма драматично. «Хумо» открыл счет в первом периоде, а за полторы минуты до окончания основного времени двукратный обладатель Кубка Казахстана «Арлан» сравнял счет. Обладатель же почетного трофея определился лишь в третьем овертайме, и им стал клуб из Ташкента - 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Чемпионат Казахстана с участием «Актобе», «Алматы», «Арлана», «Бейбарыса», «Горняка», «Иртыша», «Кулагера», «Номада», «Сарыарки», «Торпедо» и «Хумо» стартует 9 сентября, а свои первые матчи «Горняк» проведет 1 и 1 сентября в Петропавловске против «Кулагера».