В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода на территории ГКП «Костанай-Су» будет прекращена подача питьевой воды 4 сентября 2023 года с 09:00 до 22:00.Об этом сообщается в Инстаграм-аккаунте предприятия.

Иллюстративное фото pixabay.com



Воды не будет по следующим адресам:

Жилые дома:

ул.Арыстанбекова д.5 Б, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/7, 5/8, 3/10, 3/12 («Пиватория»)

Соц.объекты:

Управление «Костанай-Су» (УпоРиОСВ, ЭТТ, РСУ, Автопарк).