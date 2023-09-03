Один район Костаная останется без холодной воды 4 сентября
3 сентября 2023, 11:05 | ЖКХ
В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода на территории ГКП «Костанай-Су» будет прекращена подача питьевой воды 4 сентября 2023 года с 09:00 до 22:00.Об этом сообщается в Инстаграм-аккаунте предприятия.
Иллюстративное фото pixabay.com
Воды не будет по следующим адресам:
Жилые дома:
ул.Арыстанбекова д.5 Б, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/7, 5/8, 3/10, 3/12 («Пиватория»)
Соц.объекты:
Управление «Костанай-Су» (УпоРиОСВ, ЭТТ, РСУ, Автопарк).
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