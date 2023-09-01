Дожди и сильный ветер - О погоде в Костанае и по области в ближайшие три дня
Георгий ГОВОРОВ
В субботу, 2 сентября, ночью на западе, севере и востоке, а днем на большей части Костанайской области синоптики ожидают дожди и грозы. На севере ночью и утром туман, на юге днём град.
Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточное направление 9-14, на западе и юге порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12, днём +12...+17, на юге +20 градусов.
Фото Ксении РЕБИК
В Костанае в субботу временами дождь, днём с грозой. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточное направление 7-12, днём порывы 15-20 м/с. Ночью +8...+10, днём +13...+17 градусов.
В воскресенье, 3 сентября, на большей части Костанайской области дождь и гроза, днём на востоке град, ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, днём +15...+18 градусов.
В понедельник, 4 сентября, временами дождь и гроза, днём град, утром на западе и севере туман. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западное направление 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, днём +15...+20 градусов.
- В Костанае в воскресенье и понедельник переменная облачность, временами дождь, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Ночью +8...+10, днём +15...+17 градусов. Дожди и грозы вызваны арктическим циклоном, который сейчас уходит на восток. Вероятно ко вторнику к нам вернется тепло.
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