В субботу, 2 сентября, ночью на западе, севере и востоке, а днем на большей части Костанайской области синоптики ожидают дожди и грозы. На севере ночью и утром туман, на юге днём град.

Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточное направление 9-14, на западе и юге порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12, днём +12...+17, на юге +20 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае в субботу временами дождь, днём с грозой. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточное направление 7-12, днём порывы 15-20 м/с. Ночью +8...+10, днём +13...+17 градусов.

В воскресенье, 3 сентября, на большей части Костанайской области дождь и гроза, днём на востоке град, ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, днём +15...+18 градусов.

В понедельник, 4 сентября, временами дождь и гроза, днём град, утром на западе и севере туман. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западное направление 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, днём +15...+20 градусов.

- В Костанае в воскресенье и понедельник переменная облачность, временами дождь, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Ночью +8...+10, днём +15...+17 градусов. Дожди и грозы вызваны арктическим циклоном, который сейчас уходит на восток. Вероятно ко вторнику к нам вернется тепло.