В Чехии состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА между пльзеньской «Викторией» и «Тоболом».

Защитник «Тобола» Иван Рогач против нападающего «Виктории» Томаша Хоры / Фото ceskenoviny.cz

В первой встрече костанайский клуб уступил на своем поле со счетом 1:2, оставив себе шансы на проход в групповой этап еврокубка. Но для этого необходимо было как минимум побеждать с минимальной разницей и надеяться, как и в противостоянии с «Дерри Сити», на успех в серии пенальти.

Обеспечившая себе задел «Виктория» практически всю неделю серьезно готовилась к ответной встрече, перенеся матч чемпионата. «Тобол» же продолжил играть в режиме двух матчей в неделю и успел перед еврокубковым поединком встретится с лидером чемпионата Казахстана «Ордабасы» - 0:0.

На поле стадиона «Дусан Арена» в Пльзене наставник «Тобола» Милич Чурчич выпустил голкипера Ивана Коновалова, защитников Альберта Габараева, Бояна Младовича, Ивана Рогача и Багдата Каирова, полузащитников Евгения Шахова, Йована Илича, Серикжана Мужикова, Самата Жарынбетова, и нападающих Мильяна Вукадиновича и Сержа Дебле. По сравнению с матчем в Костанае, в стартовом составе костанайского клуба произошла лишь одна замена - место дисквалифицированного за перебор желтых карточек Романа Асранкулова занял Габараев.

Главный тренер чешского клуба Мирослав Коубек выставил против «Тобола» голкипера Йиндржиха Станека (Чехия), защитников - Сампсона Дуэ (Либерия), Лукаша Гейду и Робина Гранача, полузащитников Яна Копицу (все - Чехия), Каду (Бразилия), Лукаша Калваха и Павла Буха, а также нападающих Томаша Хоры, Павла Шулца (все - Чехия) и Рафиу Дуросинми (Нигерия). В составе «Виктории» тоже произошла лишь одна замена - возрастной полузащитник Ибрахим Траоре (Кот-д'Ивуар) остался на скамейке запасных, а в линию атаки был добавлен двухметровый Хоры.

В игре голкипер «Тобола» Иван Коновалов / Фото ceskenoviny.cz

Многоопытный наставник «Виктории» предполагал, что «Тобола» нужно ждать более активную игру. Но в полтора раза больше владевший мячом костанайский клуб до перерыва особых угроз у ворот хозяев практически не создал. А вот игроки чешского клуба нанесли первый удар в створ ворота гостей при розыгрыше углового удара уже на 8-й минуте, когда после подачи Калваха от правого углового флажка капитан «Виктории» Гейда головой пробил из района 11-метровой отметки, но Коновалов легко поймал отскочивший от газона мяч. На 27-й минуте прошедший по левому краю Каду сделал от угла штрафной площади подачу во вратарскую площадку, где мяч от ноги дотянувшегося до него Дуросинми взлетел вверх, после чего его поймал голкипер «Тобола».

Через две минуты состоялся первый и единственный до перерыва удар по воротам в исполнении «Тобола». Гости заработали штрафной удар на правом краю атаки, и после подачи Мужикова головой пробил Младович, но намного выше перекладины. А еще через три минуты «Виктория» открыла счет. После навеса справа Калваха при розыгрыше углового удара Гранач от ближнего угла вратарской площадки скинул головой мяч в центр, а оказавшийся без опеки там Хоры пробил в упор низом в касание в левый угол ворот. Коновалов среагировал на удар и ногой отбил мяч вверх, но тот влетел в сетку ворот за перекладиной.

Борьба за мяч на «втором этаже»: Боян Младович («Тобол») и Рафиу Дуросинми («Виктория») / Фото ceskenoviny.cz

За две минуты до перерыва еще один опасный момент возник у ворот «Тобола». Калвах при розыгрыше штрафного удара вдали от ворот гостей сделал подачу верхом, а Дуэ ударом головой с линии штрафной площади отправил мяч по высокой дуге во вратарскую площадку. Коновалов, которого оттеснял к воротам стоявший спиной к нему Хоры, сумел отбить отскочивший от газона мяч, а затем в падении дважды ценой травмы парировал удары с линии вратарской площадки оказавшегося первым на добивании Гранача.

В начале второго тайма гости провели быструю атаку по левому флангу, и вошедший в штрафную площадь Илич почти от лицевой линии сделал опасный прострел на Вукадиновича, но защитники выбили мяч, который подобрал Габараев и отдал его в центр Шахову. А после навеса украинского полузащитника «Тобола» Дуэ поднял мяч высоко над штрафной площадью. Его попытался подобрать после отскока Жарынбетов, стоявший на границе вратарской площадки спиной к воротам и к голкиперу хозяев, но, в отличие от аналогичного момента у ворот «Тобола» в конце первого тайма с участием Хоры и Коновалова, главный судья матча Матей Юг из Словении остановил игру, определив нарушение правил со стороны полузащитника костанайского клуба.

На исходе часа игры хозяева провели атаку по центру, которую прервал Рогач, выбив на левом краю штрафной площади в подкате мяч из ног Дуросинми после передачи Буха. Но атака чешского клуба продолжилась, и вскоре Каду от левой боковой бровки сделал подачу верхом в центр штрафной площади на того же Дуросинми, который головой перевел мяч в сетку ворот. Не смог спасти «Тобол» и бросившийся в правый нижний от себя угол ворот Коновалов - мяч влетел в сетку впритирку со штангой - 2:0.

После второго пропущенного гола в «Тоболе» состоялась тройная замена, и на поле вместо Жарынбетова, Вукадиновича и Дебле вышли только что восстановившийся после травмы Ислам Чесноков, Игор Иванович и Момчило Мркаич. А на 68-й минуте Мужикова сменил вызванный в молодежную сборную РК Бейбит Галым. На 73-й минуте Иванович сделал хорошую передачу в штрафную площадь с правого края, на которую откликнулся Чесноков, но Станек на мгновение опередил нападающего «Тобола» на подступах к вратарской площадке. Еще через две минуты Чесноков завершил контратаку «Тобола» по центру, пробив со средней дистанции в левый нижний угол ворот, но голкипер «Виктории» в падении перевел мяч на угловой.

На 78-й минуте еще одна замена произошла в составе «Тобола», но вышедший вместо Илича белорусский полузащитник Павел Забелин уже не успел усилить атакующие действия костанайского клуба. Не смог он помочь команде и избежать третьего гола в добавленное время, который был организован вышедшими на замену игроками «Виктории».

Защитник «Тобола» и сборной Казахстана Багдат Каиров против полузащитника «Виктории» и сборной Чехии Павла Шулца / Фото ceskenoviny.cz

На третьей компенсированной минуте после передачи со своей половины поля форвард сборной Чехии Матей Выдра, вышедший вместо автора второго гола, переиграв справа у линии штрафной площади Младовича, сделал передачу в центр сменившему автора первого гола Яну Клименту. Тот, сместившись вперед и вправо, с разворота сделал ответную передачу в центр штрафной площади. Попытался прервать эту передачу Забелин, но не попал по мячу, который Выдра откатил под удар влево Каду. Бразильский полузащитник, уйдя влево от Каирова пробил мимо бросившегося под удар Забелина в ближний верхний угол ворот, но Коновалов в прыжке отбил мяч, к которому первым успел сменивший Шулца Траоре, пробивший головой рядом с попытавшимся помешать в прыжке Рогачем - 3:0.

После матча главный тренер «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ сказал:

- Ожидали очень тяжелой игры в плане физики и в плане силы, потому что «Виктория» Пльзень - очень серьезная команда. Знали, что у соперника есть высокие нападающие, которые играют очень хорошо на «втором этаже». Я говорил с ребятами, как решать все эти ситуации. Первые 20-25 минут использовали высокий прессинг, чтобы соперник был подальше от наших ворот. И это было хорошо. К сожалению, концентрации не хватило. Первый гол с фланга пропустили. Конечно, это футбол, и я уже сказал, что матчи с «Викторией» - это очень серьезный опыт. Соперник заслуженно выиграл. Я поздравляю чешский клуб с проходом в групповой этап. А нам еще надо учиться - нам пока не хватает опыта. Но все равно спасибо моим ребятам. Они очень хорошо поработали. Продолжаем дальше.

Таким образом «Тобол» завершил свою еврокубковую кампанию сезона-2023/2024 в шаге от группового этапа Лиги конференций УЕФА, что уже можно записать в актив костанайскому клубу.

А единственным представителем Казахстана в еврокубках осталась «Астана», которая после домашней победы с минимальным счетом над клубом из Албании «Партизани» завершила вничью (1:1) ответный поединок и пробилась в групповой этап Лиги конференций.

В этом году «Тоболу» осталось провести еще семь матчей в рамках чемпионата Казахстана, первый из которых он проведет 16 сентября, в столице республики против «Астаны». Кроме этого, 4 ноября «Тобол» сыграет с «Ордабасы» в финале Кубка РК, победа в котором дает право на участие в еврокубках в следующем сезоне.