Казахстану предстоит перезагрузить тарифную политику, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

Как отметил Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана, для всех субъектов естественных монополий следует ввести адекватные рыночные тарифы сроком на 5-7 лет.

"Предстоит перезагрузить тарифную политику, внедрить новые методы тарифообразования, повысить инвестиционную привлекательность отрасли", - сказал Токаев.

Гарантированный долгосрочный тариф, по его словам, позволит планировать инвестиции, выступит твердым залогом при привлечении кредитных средств.

"При этом должна быть значительно повышена ответственность монополистов. Будут внедрены цифровые инструменты контроля, расширен доступ граждан к информации по исполнению тарифных смет и инвестиционных программ", - сказал Президент.