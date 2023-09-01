Сбор мешал работе интернет-магазинов и курьерских компаний по доставке из-за рубежа, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото pixabay.com

В Казахстане после вмешательства национальной палаты предпринимателей "Атамекен" отменили таможенный сбор за оформление товаров стоимостью до 200 евро, сообщили в пресс-службе палаты.

В начале года по предписаниям транспортной прокуратуры предпринимателей обязали уплачивать по 20 тысяч тенге за каждый перечень и каждое заявление, подававшиеся в качестве товарной декларации в упрощённом порядке.

"Это приостановило все экспортно-импортные операции по низкостоимостным грузам курьерских компаний и оказало отрицательное влияние на работу отечественных интернет-магазинов. Если в одной партии товаров экспресс-доставки заявляется 500 накладных, то общая сумма таможенного сбора составит 10 млн тенге вместо 20 тысяч. Это идёт вразрез с международными стандартами", – пояснили в "Атамекене".

Палата обратилась сразу в несколько госорганов, организовала совещания, и в результате правительство выпустило постановление об отмене нормы. В итоге некоторые курьерские компании смогли возобновить работу по доставке посылок из-за границы.