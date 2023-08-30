В четверг, 31 августа, на большей части Костанайской области ожидаются дожди, на севере, востоке и юге региона возможны грозы, днем - град. Ветер западный, с переходом на северо-западное направление 9-14 м/с, на северо-западе и юге порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8, на юге +11 градусов. Днём +11...+16, на юге +19 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае в четверг дожди, ветер западный и северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Ночью +5...+7, днём +13...+15 градусов.

- В пятницу и субботу, 1 и 2 сентября, в большинстве районов Костанайской области дожди и грозы, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - На северо-востоке особенно сильные дожди. Температура воздуха ночью +3...+8, на юге +11 градусов, днём +11...+16 градусов. Ветер северный 9-14, возможны порывы до 25 м/с.

В Костанае в начале сентября переменная облачность и дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью +5...+7, днём +13...+15 градусов.