Матч чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги между «Тоболом» и основным претендентом на золотые медали «Ордабасы» завершал программу 21-го тура.

Данияр Семченков ведет борьбу за мяч с нападающим «Актобе» Артемом Бесединым / Фото kazfootball.kz

Костанайский клуб в трех последних турах чемпионата набрал всего одно очко в гостевом поединке с «Актобе» (1:1). Кроме этого, поражение в 19-м туре в Алматы «Кайрату» со счетом 1:2 превратилось в техническое поражение - 0:3. Такое решение принято Контрольно-дисциплинарным комитетом Казахстанской федерации футбола из-за участия Игора Ивановича в рамках одного тура за два клуба. Сербский нападающий, выступая за «Астану», вышел на замену в проходившем 10 мая перенесенном гостевом матче 19-го тура против «Махтаарала».

Шымкентский же клуб свое единственное поражение потерпел 2 апреля и с тех пор провел в чемпионате 15-матчевую беспроигрышную серию (11 побед, 4 ничьи), выиграв в первом круге на своем поле и у «Тобола» (4:1).

И «Тобол», и «Ордабасы» вышли в финал Кубка РК, и 4 ноября разыграют почетный трофей, поэтому матч 21-го тура между этими командами можно было бы назвать и своеобразной репетицией кубкового финала. А сам матч открывал вторую полусотню игр в истории противостояния «Тобола» и «Ордабасы». В 50-ти сыгранных встречах, 26 из которых прошли в Костанае, «Тобол» побеждал 25 раз, в том числе 15 - на своем поле. На счету шымкентского клуба 13 побед (5 - в Костанае) и еще 12 встреч завершились вничью - по шесть на полях каждого соперника. Разница мячей - 74:53 (43:23) в пользу костанайского клуба.

После первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА с чешской «Викторией», в котором не смог принять участие получивший травму во встрече с «Кайратом» Ислам Чесноков, «Тобол» лишился еще одного игрока основного состава. Полузащитник национальной сборной Казахстана Рамазан Оразов перешел в клуб «Копер» из одноименного города Словении, выступающий в высшем дивизионе чемпионата этой страны.

На матч с лидером чемпионата на поле стадиона «Центральный» в составе «Тобола» вышли голкипер Султан Бусурманов, защитники Роман Асранкулов, Павел Забелин, Данияр Семченков, Альберт Габараев, и Тимур Жакупов, полузащитники Йован Илич, Бейбит Галым и Бекзат Ермекбаев, а также нападающие Павел Киреенко и Игор Иванович.

Роман Асранкулов опекает экс-одноклубника Сергея Малого / Фото kazfootball.kz

Гости активнее начали встречу и на 4-й минуте заработали штрафной удар на правом фланге метрах в 20-ти от ворот «Тобола», а при его розыгрыше Асхат Тагыберген прямым ударом пробил рядом с правым верхним углом. Через две минуты капитан шымкентцев повторил попытку, пробив с игры в ближний угол с чуть большего расстояния с левого края, но вновь не попал в створ ворот. Такой же результат был у него и на 10-й минуте после удара справа с линии штрафной площади в дальний угол ворот.

Хозяева же свой первый удар по воротам соперника нанесли на 21-й минуте, когда после розыгрыша стандартного положения на левом фланге и подачи Илича в штрафную площадь, мяч был переведен на правый край, откуда Ермекбаев сделал навесную подачу в район 11-метровой отметки, а Забелин пробил головой выше перекладины. Через пять минут после атаки «Тобола» по центру Галым сделал передачу низом на правый край штрафной площади на ход Ивановичу, который убежал от хорватского полузащитника Бернардо Матича и защитника Султанбека Астанова. Однако вышедший навстречу голкипер «Ордабасы» Бекхан Шайзада в падении забрал мяч у сербского нападающего «Тобола».

На исходе получаса встречи трижды в игру вступал уже голкипер «Тобола». Вначале Бусурманов выбил мяч буквально с головы Сергея Малого после розыгрыша стандарта на левом краю, затем парировал удар узбекистанского полузащитника Шохбоза Умарова по центру с линии штрафной площади при добивании, и, наконец, поймал мяч после удара головой из центра штрафной площади украинского нападающего гостей Артема Беседина, замыкавшего подачу Тагыбергена с левого края.

Полузащитник «Ордабасы» Максим Федин пытается уйти от преследования Павла Забелина / Фото kazfootball.kz

На 32-й минуте после неудачно разыгранного хозяевами заработанного на правом краю атаки углового удара «Ордабасы» начал быструю контратаку, в ходе которой Умаров, ворвавшись по левому краю в штрафную площадь «Тобола», сделал передачу в центр открывшемуся там Максиму Федину, который, пробив с ходу низом в левый угол ворот, не попал в створ. А на 39-й минуте очень опасно бил по воротам «Тобола» метров с 30-ти с левого края Астанов, но Бусурманов в прыжке выбил летевший в правый от него верхний угол мяч.

На четвертой минуте второго тайма быструю атаку «Тобола» завершил ударом с линии штрафной площади справа Галым, пробивший под перекладину по центру ворот, но Шайзада в броске перевел мяч на угловой. На 66-й минуте наставник «Тобола» Милич Чурчич сразу после выхода у гостей двух игроков линии атаки ответил двойной заменой, вместо Жакупова выпустив на поле Багдата Каирова, а вместо Ермекбаева - Евгения Шахова. Через две минуты Каиров перехватил передачу на правом краю, на скорости вошел в штрафную площадь гостей и сделал прострел низом, но к мячу никто из игроков «Тобола» не успел. Еще через минуту заметно прибавившие в движении хозяева организовали выпад по центру, и Габараев прошел от центрального круга до левого угла штрафной площади, где отдал мяч Киреенко, который, переиграв двух игроков соперника очень сильно пробил по воротам, но мяч пролетел над перекладиной. Примерно с этой же точки пробил по воротам и Галым на 78-й минуте, но мяч пролетел мимо створа. Гости ответили дальним ударом низом Тагыбергена, но Бусурманов поймал мяч в левом от себя углу ворот.

Последовавшие в составе «Тобола» замены, когда на 82-й минуте вместо Галыма вышел Серикжан Мужиков и вместо Ивановича - восстановившийся после болезни Момчило Мркаич, а на 87-й минуте вместо Киреенко - Самат Жарынбетов, не принесли обострения у ворот гостей, и второй матч в чемпионате подряд костанайсакий клуб завершил вничью.

Главный тренер «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ отметил после игры, что команда настраивается на победу в каждом матче:

- Спасибо моим ребятам, которые сегодня играли - они отдали на поле максимум, мы так и играем постоянно. Поздравляю соперника с хорошей игрой - «Ордабасы» может в любую секунду использовать момент на поле: у них есть опытные и качественные игроки, тактика и все остальное. Я ожидал тяжелый матч - так и было. Конечно, мы сыграли очень много матчей за два месяца, но это не оправдание: мы играем в каждой игре на победу. Где-то получается, где-то нет. Нас ожидает матч с «Викторией» Пльзень. Конечно, мы постараемся показать всю свою силу, чтобы добиться хорошего результата. Посмотрим, сколько у нас сил есть. Нужно восстановиться. На поле было оставлено много эмоций. Но это хорошо, от этого матч только выиграл: были моменты у «Ордабасы», были моменты у «Тобола». Спасибо еще раз нашим ребятам и болельщикам, которые поддерживают клуб каждую игру. У нас играли и молодые футболисты, но им нужно больше игровой практики. Но оправданий нет - двигаемся вперед!

После нулевой ничьи с лидером «Тобол» остался на шестой строчке в турнирной таблице, которую с 49-ю очками возглавляет «Ордабасы».

Преследующая лидеров «Астана» уступила в гостях «Кайрату» - 0:1. На одно очко столичный клуб обошел «Актобе» (41 очко), сыграв в гостях вничью без забитых голов с «Атырау». Приблизился к третьему месту «Кызылжар» (36 очков), одержавший дома победу над «Аксу» - 1:0 и по-прежнему на одно очко опережающий алматинский клуб. Покинул зону вылета «Мактаарал», уверенно переигравший «Шахтер» - 3:1. Еще в двух матчах тура победитель не был выявлен: «Окжетпес» - «Каспий» - 3:3, «Кайсар» - «Жетысу» - 1:1.

Следующий тур чемпионата Казахстана пройдет после перерыва, связанного с участием национальной сборной страны в отборочных матчах чемпионата Европы 2024 года против команд Финляндии (7 сентября) и Северной Ирландии (10 сентября). В состав национальной сборной РК на эти матчи вызван защитник «Тобола» Багдат Каиров.

В сентябре стартует и отбор на молодежный чемпионат Европы 2025 года (до 21 года). Молодежная сборная Казахстана попала на отборочном этапе в группу «В» вместе с командами Испании, Бельгии, Шотландии, Венгрии и Мальты. Первые матчи наши футболисты сыграют на выезде со сборными Венгрии (7 сентября) и Бельгии (в ночь с 11 на 12 сентября). В состав молодежной сборной РК вызван полузащитник «Тобола» Бейбит Галым.

А очередной матч чемпионата Казахстана «Тобол» проведет в субботу, 16 сентября, в столице республики против «Астаны».