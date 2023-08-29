ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 30 августа
29 августа 2023, 09:10 | Государство
Центры обслуживания населения возобновят работу после праздничного дня, передает Informburo.kz.
Фото из архива "НГ"
В Казахстане не будут работать ЦОНы и спецЦОНы 30 августа, сообщили в пресс-службе государственной корпорации "Правительство для граждан".
"В связи с празднованием Дня Конституции в стране Центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут принимать граждан 30 августа", – говорится в сообщении.
ЦОНы и спецЦОНы возобновят работу 31 августа. Они будут принимать граждан по обычному графику: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
Дежурные Центры обслуживания населения работают в будни с 9.00 до 20.00 и в субботу с 9.00 до 13.00.
Также 30 августа будет выходным днём во всех отделениях "Казпочты".
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