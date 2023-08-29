Центры обслуживания населения возобновят работу после праздничного дня, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

В Казахстане не будут работать ЦОНы и спецЦОНы 30 августа, сообщили в пресс-службе государственной корпорации "Правительство для граждан".

"В связи с празднованием Дня Конституции в стране Центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут принимать граждан 30 августа", – говорится в сообщении.

ЦОНы и спецЦОНы возобновят работу 31 августа. Они будут принимать граждан по обычному графику: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Дежурные Центры обслуживания населения работают в будни с 9.00 до 20.00 и в субботу с 9.00 до 13.00.

Также 30 августа будет выходным днём во всех отделениях "Казпочты".