По прогнозам синоптиков, во вторник, 29 августа, ночью на севере, западе и юге области ожидается дождь. Днём на севере, востоке и юге пройдут сильные дожди с грозами, а на юге и востоке картину непогоды дополнят шквал и град. В ночные и утренние часы на севере будет туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В среду и четверг, 30-31 августа, грозовые дожди ожидаются на западе, север и юге области, особенно сильные - на севере и западе в дневное время. Они будут сопровождаться шквалом и градом.

В Костанае в ближайшие трое суток по прогнозу грозовые дожди, временами сильные.

- Ночью во вторник, по области будет от 5-10, на юге 13 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём прогнозируем 12-17°С, на юге области 20°С. В Костанае ночью 8-10°С, днём 14-16°С. На последующие двое суток, среду и четверг, прогноз одинаковый. Ночи будут довольно холодные: всего 3-8°С , на юге 11°С, в дневное время термометры покажут 10-15°С, на юге 18°С. В Костанае в последние двое суток августа по ночам ожидаем 5-7°С, в дневное время 13-15°С.

Во вторник ожидается переменный южный и юго-западный ветер, в среду и четверг - юго-западный. Скорость ветра в ближайшие дни будет, минимум, 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с. При грозах прогнозируются порывы до 23-28 м/с.