В субботу могут проводить уроки только в трёхсменных и переполненных школах, передает Informburo.kz.

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В Министерстве просвещения пояснили, вернутся ли школы к шестидневке из-за сокращения учебного года с 36 до 34 недель.

25 августа заместитель премьер-министра – министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова объявила, что новый учебный год продлится 34 недели и завершится 25 мая. В этот же день Минпросвет представил для публичного обсуждения соответствующий проект приказа.

Одним из аргументов в пользу продления прошлого учебного года до 1 июня было сокращение ежедневной нагрузки на учащихся и полный переход на пятидневку. В Минпросвете пояснили, что несмотря на 34-недельный учебный год возвращаться к шестидневной неделе не будут.

"Продолжительность рабочей недели остаётся пятидневной. Школы должны руководствоваться приказом министра №153 от 21 апреля 2020 года", – отметили в ведомстве.

Согласно этому приказу, в организациях дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, кроме организаций среднего образования, работающих в режиме трёхсменного обучения и с дефицитом ученических мест, технического и профессионального, послесреднего образования устанавливается пятидневная рабочая неделя.

25 августа Минпросвет опубликовал проект приказа о снижении нагрузки на школьников в связи с сокращением учебного года на две недели.



