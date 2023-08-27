В матче "Тобола" с лидером КПЛ не был забит ни один гол
27 августа 2023, 23:04 | Спорт
В Костанае состоялся матч 21 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото ФК "Тобол"
Местный "Тобол", середняк турнира, принимал шымкентский "Ордабасы", который лидирует в КПЛ.
Встреча завершилась нулевой ничьей.
Потеряв очки, "Ордабасы" все равно остался на первом месте турнирной таблицы. А вот "Тобол" поднялся на шестое.
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