Премьер-министр РК Алихан Смаилов на днях сказал о том, что в Казахстане в этом году вероятно соберут урожай зерна меньше, чем обычно. Пшеницы, конечно, для внутреннего рынка хватит, вопрос в последующей цене муки и печеного хлеба. Важно ли это для вас? Да. Очень важно, хлебобулочные изделия занимают большое место в рационе питания.

Да. Важно, поскольку цена на муку заложена в стоимости множества продуктов питания.

Нет. Наша семья всегда потребляла мало хлеба, макарон и других изделий из муки.

Нет. Просто придется наконец перейти на более здоровую диету, например, овощную.

