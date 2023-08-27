Новости

В матче "Тобола" с лидером КПЛ не был забит ни один гол

27 августа 2023, 23:04 |  Спорт

В Костанае состоялся матч 21 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото ФК "Тобол"

Местный "Тобол", середняк турнира, принимал шымкентский "Ордабасы", который лидирует в КПЛ.

Встреча завершилась нулевой ничьей. 

Потеряв очки, "Ордабасы" все равно остался на первом месте турнирной таблицы. А вот "Тобол" поднялся на шестое. 