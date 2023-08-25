В Костанае на стадионе «Центральный» прошел первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА, в котором встретились бронзовые призеры чемпионатов своих стран «Тобол» и «Виктория» из чешского города Пльзень.

Перед первым еврокубковым раундом кое-кто из болельщиков не верил, что «Тобол» сможет пройти финскую «Хонку». Мало кто верил, что костанайский клуб пройдет и швейцарский «Базель». А после выигранной серии пенальти в противостоянии с серебряным призером Ирландии североирландским «Дерри Сити» у поклонников «Тобола» появилась уверенность, что команде по силам пробиться в групповой этап Лиги конференций УЕФА, хотя на пути к нему у костанайского клуба оказалась команда, завершившая прошлый еврокубковый сезон на групповом этапе Лиги чемпионов в компании с грандами европейского футбола - испанской «Барселоной», итальянским «Интером» и немецкой «Баварией».

Заверив болельщиков, что его подопечные, как всегда, будут играть с максимальной отдачей, наставник «Тобола» Милич Чурчич выпустил на матч против шестикратного чемпиона Чехии голкипера Ивана Коновалова, защитников Романа Асранкулова, Бояна Младовича, Ивана Рогача и Багдата Каирова, полузащитников Серикжана Мужикова, Йована Илича, Евгения Шахова и Самата Жарынбетова, а также нападающих Мильяна Вукадиновича и Сержа Дебле.

Немного неожиданно на поле появились Асранкулов и Младович, заработавшие по три желтые карточки в трех предыдущих раундах. В данном случае сработало правило, указывающее, что «…в исключительных случаях после завершения каждых двух туров клубного турнира УЕФА, в котором игрок был зарегистрирован в списке клуба и имел право на участие, число количества полученных им желтых карточек, не повлекших за собой повторную дисквалификацию, уменьшается на одну». А вот игру пропускал Ислам Чесноков, получивший травму еще в матче с «Кайратом».

Состав «Виктории» был тот же, что и в домашней игре чемпионата Чехии с «Сигмой» из Оломоуца, в котором соперник костанайского клуба одержал волевую победу (2:1). На поле вышли голкипер Йиндржих Станек (Чехия), защитники - Сампсон Дуэ (Либерия), Лукаш Гейда и Робин Гранач, полузащитники Ян Копиц (все - Чехия), Каду (Бразилия), Лукаш Калвах (Чехия), Ибрахим Траоре (Кот-д'Ивуар) и Павел Буха, и нападающие Павел Шулц (оба - Чехия) и Рафиу Дуросинми (Нигерия).

Встреча началась с атак гостей, и на 3-й минуте они заработали первый угловой удар на левом фланге. После его розыгрыша Рогач головой выбил мяч за лицевую линию, а после второй подачи Калваха грамотно сыграл на выходе Коновалов, выбивший мяч кулаком за пределы штрафной площади. После первых пяти минут матча, проведенных в обороне, «Тобол» провел атаку по правому флангу, где Каиров после прохода до лицевой линии заработал угловой удар. После подачи Мужикова в район 11-метровой отметки Шахов скинул мяч головой на левый край вратарской площадки, откуда Асранкулов, пытаясь опередить Шулца, пробил с ходу правой ногой… над перекладиной.

На 11-й минуте после перевода мяча с левого фланга атаки «Виктории» на противоположный край Копиц в касание сделал подачу в центр штрафной площади, откуда Шулц пробил головой по воротам. Однако Коновалов уверенно поймал мяч, отскочивший от газона.

В середине тайма Илич из центра сделал заброс на левый край штрафной площади на выход Вукадиновичу, но сербского нападающего «Тобола» опередил голкипер гостей. В ответной атаке «Виктория» заработала штрафной удар на дальних подступах к штрафной площади хозяев немного левее центра, а после длинной подачи Калваха в штрафную площадь «Тобола» пострадавший в том эпизоде Дуросинми от правого края вратарской площадки в прыжке пробил головой в ближний нижний угол ворот, но Коновалов отбил мяч на угловой. Еще через минуту опасно простреливал вдоль ворот «Тобола» с правого края Буха, но Дуросинми головой не дотянулся до мяча во вратарской площадке у ближней штанги, а Калвах проскочил мимо мяча у дальней стойки.

На исходе получаса игры хозяева поля заработали два подряд угловых удара на левом краю атаки, и после розыгрыша второго Станек кулаком выбил мяч к правой боковой линии. Там его подобрал Каиров и сделал подачу на левый край штрафной площади Дебле, который грудью скинул мяч во вратарскую площадку Иличу, но тому помешал пробить Траоре, зацепив в воздухе уже занесенную для удара ногу боснийского полузащитника «Тобола». На 34-й минуте Каиров после прохода по правому краю сделал подачу на левый край штрафной площади Вукадиновичу, тот подключил к атаке открывшегося правее Мужикова. Но передача низом получилась слишком сильной и мяч отскочил во вратарскую площадку, где его в падении голкипер «Виктории» накрыл практически в ногах у капитана «Тобола», проводившего свой 70-й матч в еврокубках.

Через минуту Дебле догнал мяч на левом краю после передачи Дуросинми в сторону свои ворот, но, отдав в этом эпизоде много сил для рывка, ивуарийский нападающий откровенно слабо пробил из-под ноги Гранача в ближний нижний угол, и голкипер легко справился с этим ударом. А еще через минуту Дебле пробил по воротам уже от правого угла штрафной площади после передачи ему Жарынбетова. Удар в ближний угол получился на этот раз сильным, но правильно выбравший позицию Станек поймал мяч.

На 42-й минуте Жарынбетов из центра своей половины поля пробежал с мячом до штрафной площади гостей. Параллельно с ним слева побежал к воротам и Дебле, а перед ними в этот момент был всего один защитник. Но полузащитник «Тобола», выбирая между передачей партнеру по атаке и перебросом через двинувшегося навстречу голкипера, замедлил ход, а потом пробил, не входя в штрафную площадь, в левый угол ворот, но не попал в створ.

После ответной атаки Каду прострелил низом во вратарскую площадку низом с правого края, но Коновалов в падении выбил мяч. Голкипер «Тобола» еще дважды вступал в игру до перерыва и оба раза в компенсированное к первому тайму время. Вначале он перевел над перекладиной мяч на угловой после удара Буха метров с 25-ти по центру. А затем при розыгрыше углового удара он в падении поймал мяч после удара Каду от дуги штрафной площади в правый угол ворот.

По первому тайму нельзя было сказать, что именитые гости, несколько больше владевшие мячом, переиграли хозяев. А вот в начале второй половины встречи и вовсе инициативой завладели игроки костанайского клуба. На 48-й минуте Асранкулов сделал с левого фланга навесную подачу в штрафную площадь на Жарынбетова, но того переиграл в воздухе Гранач, головой выбивший мяч. К тому первым успел Каиров, пробивший из-за пределов штрафной площади в левый угол ворот, но мяч в створ не попал. Через две минуты к атаке «Тобола» подключился Младович, дошедший с мячом до штрафной площади и отдавший передачу на левый край Вукадиновичу. Сербский нападающий переиграл при входе слева в штрафную площадь Гранача и с острого угла пробил по воротам, но мяч попал в ногу Калваху, после чего его сумел поймать голкипер.

Проведя еще несколько атак по правому флангу, хозяева на 54-й минуте перевели мяч на противоположный край, откуда Вукадинович, отдал передачу к углу штрафной площади Дебле, а сам устремился к воротам и, получив ответную передачу низом, от лицевой линии сделал прострел низом во вратарскую площадку на Жарынбетова, но голкипер «Виктории» ногами отбил мяч.

Немного успокоить игру «Тобола» наставнику чешского клуба удалось, проведя на 56-й минуте двойную замену, когда на поле вместо Шулца и Дуросинми вышли соответственно полузащитник сборной Чехии Адам Влканова, призванный добавить движения впереди, и двухметровый чешский нападающий Томаш Хоры. Также двойная замена с целью освежить атакующую линию у «Тобола» состоялась на 69-й минуте - Рамазан Оразов вышел вместо Шахова, а Игор Иванович - вместо Жарынбетова.

Замена у гостей сыграла на 73-й минуте, когда после атаки по правому краю Копиц сделал длинный заброс в центр штрафной площади, где Хоры легко перепрыгнул Младовича и головой скинул мяч на левый край вратарской площадки. Находившийся там Каиров отвлекся на появление в центре Влкановы и упустил находившегося за его спиной Каду, который в падении головой пробил мимо Коновалова в дальний угол ворот, забив свой первый гол за «Викторию».

Сразу же после пропущенного гола Рогач со своей половины поля сделал длинный заброс по правому краю на ход Оразову, но того опередил голкипер гостей, за пределами штрафной площади выбивший в падении головой мяч за боковую линию. На 83-й минуте «Тобол» заработал штрафной удар в полуметре от правого угла штрафной площади за игру рукой Траоре, а после розыгрыша стандарта Иванович, пробивая в дальний верхний угол ворот, не попал в створ.

На 89-й минуте Влканова и Хоры, атаковав с двух сторон на левом краю на половине поля хозяев Рогача, отобрали у него мяч, оставив лежать сербского защитника «Тобола» на газоне. А Влканова, отдав мяч в центр Бухе и получив от него ответную передачу, от левого угла штрафной площади в касание сделал передачу открывшемуся в районе 11-метровой отметки Калваху, который без помех принял мяч и, оставшись один на один с голкипером, вторым касанием пробил мимо него в левый угол ворот.

Тут же в составе «Тобола» состоялась еще одна двойная замена, и вместо Каирова и Мужикова, отдавшего капитанскую повязку Асранкулову, на поле вышли два Павла - Киреенко и Забелин соответственно. Не заслуживавший по игре поражения со счетом 0:2 «Тобол» очень активно провел добавленное время, на исходе которого Асранкулов сильно пробил слева почти с 30-ти метров в дальний угол ворот, но Станек в падении отбил мяч на угловой. После подачи Ивановича от правого углового флажка Рогач в прыжке пробил в направлении ворот головой по мячу, который попал в руку капитану гостей Гейде и полетел в другую сторону. После просмотра видео-повтора момента румынский арбитр Мариан Барбу назначил пенальти в ворота «Виктории», который четко реализовал Дебле - 1:2. А «Тобол» таким образом сохранил шансы на выход в следующую стадию еврокубка.

Главный тренер «Тобола» Милич Чурчич после матча отметил, что ожидание боевого поединка с обилием единоборств подтвердилось:

- Я обещал хорошую игру, интересный футбол - так и было сегодня. Где-то у нас не получилось, но, я думаю, что сегодняшняя игра показала, что у нас есть хорошая работа и работали в первом тайме особенно через короткий пас, владением мячом, это наша игра. Где-то в конце у нас были провалы, потеря концентрации, не хватило ударов в створ ворот. Я благодарен своим футболистам, они работают очень и очень хорошо и сегодня они это показали. Думаю, что болельщики ушли домой довольными игрой, но недовольны результатом. Конечно, соперник сильный, но это только первый матч. Будем биться до конца и нас ожидает хорошая игра, посмотрим, что будет. Я верю в моих пацанов и людей, который работают со мной. Я надеюсь на хороший результат там. Конечно, где-то у нашей команды не хватает и опыта. Что касается Европы, у них опытная команда - в прошлом году играли в групповом этапе Лиги чемпионов. Поэтому еще раз спасибо ребятам, которые работали на поле. Во втором тайме у нас были атаки с флангов, у Вукадиновича были моменты, но не хватило немного удачи. Надо готовиться к воскресному матчу чемпионата против «Ордабасы», предстоит очень серьезная игра. Спасибо болельщикам - атмосфера и поддержка просто супер! И игроки сегодня заслужили это!

Главный тренер «Виктории» Мирослав Коубек остался доволен победой, но в то же время отметил, что у команды впереди еще много работы в борьбе за выход в групповую стадию Лиги конференций:

- Мы рады, что выиграли в седьмой раз подряд. Это, конечно, хороший результат. Однако еще ничего не решено. Подтвердилось, что перед нами серьезный соперник, взявший на вооружение высокий прессинг и агрессивную игру. Соперник часто лучше играл на подборах после борьбы на «втором этаже» - нам предстоит много работы в этом плане. Это был нелегкий матч. Все линии у нас работали хорошо, и мы хорошо защищались. Когда мы получили мяч, мы использовали свои сильные стороны, например, комбинационный компонент. Игра оживилась после замен в составе. Два гола вывели нас в лидеры, и без реализованного пенальти в ответ результат был бы приятнее. Но наша уверенность такая же, как перед игрой - мы верим в себя.

Ответный матч состоится 31 августа.

Фото Ксении РЕБИК