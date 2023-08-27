Лишь в двух районах Костаная планируют отключать электроэнергию на следующей неделе
27 августа 2023, 16:15 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 28 по 31 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait».
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами на подстанции и высоковольтных линиях электроэнергию временно отключат в двух районах областного центра у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-98 (работы на ВЛ)
с 28 августа по 2 сентября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Плеханова 53-98, 98/2-98/10,
- ул. Рудненская 60-82, 39/2-39/12, 41/1-41/11,
- ул. Чернышевского 61-69, 59/1- 59/5,
- ул. Лесная 1-15,
- ул. Сибирская 22-71, 43/1-43/7, 41/1, 49/1-49/6, 90/3, 47/3, 47/5, 86/5.
ТП-058 (работы на ПС)
31 августа с 10:00 до 18:00
- магазин «Любимая Ева»,
- «Колибри»,
- аптека по пр. Кобланды Батыра 54,
- салон красоты «Вишенка»,
- АЗС № 12,
- СТО (установка ГБО) по ул. Курганская 4а,
- общежитие КСТУ по ул. Курганская 5,
- ТОО «Кенигсброт» по ул. Курганская 2.
Спальный сектор:
- ул. Курганская 4.
Последние новости
27.08.23 13:38 40 лошадей Пржевальского привезут в Костанайскую область, чтобы выпустить в дикую природу
27.08.23 11:43 Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
27.08.23 09:31 Аркадий ДЕНИСОВ: В жизни пригодится
26.08.23 15:52 Должен ли ребенок уметь читать и писать до школы
26.08.23 14:17 Боремся с кабачковым нашествием - Этот овощ при умелом обращении - не только икра да оладьи, но и изысканный гарнир
26.08.23 10:03 В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения
26.08.23 09:04 Вода ушла, но обещала вернуться - Почему пересохли скважины в селе Садовом, разбиралась «НГ»
25.08.23 20:42 Судьба путевки в групповой этап Лиги конференций УЕФА в противостоянии «Тобола» и «Виктории» решится в Чехии
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.