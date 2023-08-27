План работ Костанайской Горэлектросети с 28 по 31 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait».

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами на подстанции и высоковольтных линиях электроэнергию временно отключат в двух районах областного центра у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:



ТП-98 (работы на ВЛ)

с 28 августа по 2 сентября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Плеханова 53-98, 98/2-98/10,

ул. Рудненская 60-82, 39/2-39/12, 41/1-41/11,

ул. Чернышевского 61-69, 59/1- 59/5,

ул. Лесная 1-15,

ул. Сибирская 22-71, 43/1-43/7, 41/1, 49/1-49/6, 90/3, 47/3, 47/5, 86/5.

ТП-058 (работы на ПС)

31 августа с 10:00 до 18:00

магазин «Любимая Ева»,

«Колибри»,

аптека по пр. Кобланды Батыра 54,

салон красоты «Вишенка»,

АЗС № 12,

СТО (установка ГБО) по ул. Курганская 4а,

общежитие КСТУ по ул. Курганская 5,

ТОО «Кенигсброт» по ул. Курганская 2.

Спальный сектор: