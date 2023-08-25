Переменную облачность, дождь, грозу и днем град обещают синоптики на западе, востоке и юге области в субботу, 26 августа. В следующие два дня сильные осадки и град днем ждут также на западе и юге, но еще и на севере региона.

В Костанае в ближайшие три дня будет облачно. В субботу, 26 августа, без существенных осадков. А в воскресенье и понедельник, 27 и 28 августа, ожидаются дождь и гроза.

- Температура воздуха 26 августа ночью по области +7..+12, на юге +15 градусов, днем +18..+23, на юге +26 градусов. В воскресенье и понедельник, 27 и 28 августа, ночью +5..+10, на юге +13 градусов, днем в воскресенье +18..+23, на юге +26 градусов. В понедельник днем будет чуть холоднее +15..+20, на юге +23 градуса, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - В Костанае в субботу ночью +8..+10, днем +18..+20 градусов, в воскресенье ночью +5..+7, днем +17..+19 градусов, в понедельник ночью +6..+8, днем +15..+17 градусов.

Ветер в субботу в Костанае и по области будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с, по области при грозе порывы 15-20 м/с. В воскресенье направление ветра сменится на северо-восточное. Скорость ветра 27 и 28 августа по региону будет достигать 9-14 м/с, на западе, севере и юге - 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Костанае при том же направлении ветра скорость в эти два дня будет на уровне 9-14 м/с, в понедельник порывы 15-20 м/с.

Фото Сауле КУАНБЕК