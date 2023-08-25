37-летнему жителя Аулиекольского района теперь грозит административное и уголовное наказание. Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, мужчина угнал на территории одного из предприятий грузовую машину "Урал".





- Находясь в состоянии алкогольного опьянения он совершил ДТП - столкнулся с бордюрным ограждением центрального кольца и памятника "Слава труду", расположенного по улице Ш. Уалиханова, - говорится в сообщении. - Полиция Житикары начала досудебное расследование по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Также в отношении водителя возбуждено административное производство в соответствии со статьей 608 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Водитель задержан в административном порядке.