Сегодня в Костанае на стадионе «Центральный» состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА, в котором «Тобол» принимает бронзового призера Чехии клуб «Викторию».

Чешский профессиональный футбольный клуб «Виктория» из города Пльзень основан 27 августа 1911 года и выступает в высшем футбольном дивизионе Чехии - Fortuna лига. Домашний стадион «Виктории» «Дусан Арена» вмещает 11 700 болельщиков. Клуб имеет футбольную академию, а воспитанниками клуба являются такие известные футболисты, как обладатель «Золотого мяча» 2003 года Павел Недвед и рекордсмен сборной Чехии по количеству сыгранных матчей вратарь Петр Чех.

«Виктория» шесть раз становилась чемпионом Чехии (2010/2011, 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2021/2022), четыре раза завоевывала серебряные медали, а в прошлом чемпионате во второй раз заняла третье место, пропустив вперед два клуба из Праги - «Спарту» и «Славию».

В чемпионате-2023/2024 после пяти туров соперник «Тобола» по еврокубкам с 10 очками идет на третьем месте, одержав 3 победы, завершив один матч вничью и потерпев одно поражение на старте чемпионата с разницей мячей 11-6.

Этот еврокубковый сезон для «Виктории» уже 17-й, причем с сезона-2010/2011 она играет без перерыва. В прошлом сезоне чешский клуб в четвертый раз в своей истории дошел до группового этапа в Лиге чемпионов. Кроме этого, «Виктория» также четыре раза играла на групповом этапе в Лиге Европы. А в этом сезоне на пути к раунду плей-офф Лиги конференций УЕФА команда прошла во втором квалификационном раунде клуб «Дриту» из Косово (0:0 - дома и 2:1 - в гостях) и в третьем раунде клуб «Гзиру Юнайтед» с Мальты (4:0 - дома и 2:0 - в гостях).

Из нынешнего состава «Виктории» 10 игроков имеют опыт выступления за национальную сборную Чехии. Это голкипер Йиндржих Станек (27 лет, 192 см), защитники Лукаш Гейда (33, 191), Радим Ржезник (34, 180), Вацлав Емелка (28, 187), полузащитники Ян Сикора (29, 170), Ян Копиц (33, 177), Лукаш Калвах (28, 183), Адам Влканова (28, 169) и Ян Климент (29, 185), Матей Выдра (31, 178). В составе чешского клуба выступают семь легионеров - вратарь Мариан Тврдонь (26, 194) из Словакии, защитник Сампсон Дуэ (21, 180) из Либерии, полузащитники Ибрахим Траоре (34, 187) из Кот-д'Ивуара, Джон Москера (33, 186) из Колумбии, Каду (26, 171) из Бразилии и Эрик Йирка (25, 183) из Словакии, а также нападающий из Нигерии Рафиу Дуросинми (20, 192).

В начале июня 2023 года «Викторию» возглавил Мирослав Коубек (1.09.1951). Этот 71-летний чешский специалист ранее уже тренировал «Викторию» в сезоне-2014/2015. Тогда под его руководством команда завоевала золотые медали чемпионата и в июле 2015 года выиграла Суперкубок Чехии. Но уже в августе Коубек был отправлен в отставку. А причиной этого стал невыход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения во втором матче «Маккаби» и неудачный старт его подопечных в чемпионате.

Накануне первого матча противостояния «Тобола» с «Викторией» на стадионе «Центральный» прошли пресс-конференции с участием наставников обеих команд.

Главный тренер «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ отметил, что в составе «Виктории» играет много футболистов с богатым опытом выступления в еврокубках:

- Наш предстоящий соперник - очень опытная команда, показывающая серьезный футбол. Игроки команды знают, как работать на поле. Мы же, как всегда, будем играть с максимальной отдачей. Поэтому мы ожидаем, что на стадионе состоится футбольный праздник, мы ожидаем хороший футбол. У нас есть небольшие проблемы, касающиеся состава на матч, но мы готовились к игре, постараемся использовать в матче весь игровой потенциал, что у нас есть и постараемся показать достойный результат, чтобы наши болельщики были довольны. У нас очень насыщенный график игр, и мы стараемся проводить работу так, чтобы игроки успели отдохнуть. Много проводим работы в психологическом плане.

Также присутствовавший на встрече с журналистами защитник «Тобола» Роман АСРАНКУЛОВ, впервые включенный в расширенный состав национальной сборной Казахстана, пожелал удачи в эти дни всему казахстанскому футболу:

- Матч с «Викторией», думаю, будет очень тяжелым, потому что чешская команда играет в силовой футбол. Но мы готовы на все 100 процентов, а еще мы прекрасно мотивированы. Понимаем, что у нас остался один шаг до группового этапа, поэтому мы заряжены на игру. Сам я вместе с командой стараюсь прогрессировать от игры к игре, выполнять все установки тренера - это моя задача.

Главный тренер «Виктории» Мирослав КОУБЕК сказал, что в матче встретятся очень мотивированные соперники:

- Мы знаем, что нам предстоит встреча с сильным, качественным соперником, который прошел три квалификационных раунда. Уже одно это говорит о его зрелости. «Тобол» - очень хорошая команда с мобильными игроками и хорошей организацией игры - это, безусловно, сильные стороны. Игроки знают, что им нужно делать в каждый момент, их направляют в нужное время. Поэтому выход в раунд плей-офф «Тобола» я бы не назвал сюрпризом, а вполне ожидаемым подтверждением растущего уровня казахстанских клубов. Соперник преодолел три предварительных раунда, и мы прекрасно понимаем, что он захочет сделать последний шаг. Но и у нас такая же цель. Это будет матч двух очень мотивированных соперников. Мы можем ожидать очень напряженного, боевого матча в высоком темпе. Наша цель - добиться приемлемого результата, чтобы иметь хорошую стартовую позицию перед ответным матчем в Пльзене.

Мы знаем, что нас ожидает очень бурная атмосфера на стадионе. Каждому футболисту это нравится. Это повышает мотивацию игроков, и неважно, что бурная атмосфера будет на стороне хозяев. Нам нравится играть в такой атмосфере, это полезно для футбола. Перед нами сложный соперник, но в то же время мы верим в себя.

Матч «Тобол» - «Виктория» начнется в 20:00, а его прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Фото Ксении РЕБИК