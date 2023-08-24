Меморандум о сотрудничестве между акиматом Костанайской области и медцентром Управления делами президента РК подписали сегодня, 24 августа.

- Знаю, что многие стремятся приехать к вам, потому что вы сегодня внедряете самые современные технологии, которые есть в мире, и продлеваете жизнь, - обратился к гостям из медцентра глава региона Кумар АКСАКАЛОВ. - Рад приветствовать вас с миссией обучить наших врачей новым технологиям. Если говорить о системе здравоохранения нашей области, то идет поступательные движение, выделяются средства. В этом году бюджет здравоохранения в области составил 105 млрд тенге, что на 22% больше, чем в прошлом году. Примечательно, что сильно выросло финансирование из местного бюджета. Это помогает нам укреплять материально-техническую базу больниц, обучать персонал.

Кумар Аксакалов рассказал, что в области на 2023-2024 годы запланировано строительство 25 объектов первичной медпомощи. До конца этого года завершат строительство шести ФАПов в селах.

- Самое главное, что у нас накоплен большой опыт в медицине, - сообщил руководитель медицинского центра Управления делами президента РК Алексей ЦОЙ. - Наша основная миссия - это транспорт технологий. Мы ищем их по всему миру и внедряем в нашей стране. Наши коллеги, которые уже прошли обучение за границей, готовы передать свой опыт костанайским врачам. Мы уже обменялись контактами и готовы к сотрудничеству.

Аксакалов и Цой после приветственных речей подписали бумаги и на этом мероприятие завершилось. В кулуарах акимата "НГ" удалось задать несколько вопросов Алексею Цою. В частности, он сообщил, что Костанайская область стала шестой, с кем будет сотрудничать медицинский центр.

- Мы на официальном уровне получаем возможность проработать дорожную карту, которая будет расписана на долгое время: это и подготовка специалистов, повышение квалификаций, запуск новых операций, которые раньше никогда не делали, онлайн-консультации, - сказал "НГ" Цой. - Если возникнет потребность и будут какие-то сложные случаи, мы можем таких пациентов по рекомендации местных врачей забрать на лечение в Астану. Оказать им помощь там. Но основная задача, чтобы все-таки граждане могли получить квалифицированную помощь в своем регионе. Пока мы еще смотрим и уточняем, кого и чему нужно обучать. Каждая медорганизация сама определит, что ей нужно и внесет это в дорожную карту. У нас различные направления, в этот раз с нами приехали нейрохирурги, сосудистые хирурги, специалисты по сложным малоинвазивным вмешательствам. Уже сейчас совместная работа началась, мы уже по некоторым пациентам делаем консультации, и порядка 20 операций проведено. Все запросы наши коллеги решают в рабочем режиме.

Фото Георгия ГОВОРОВА