На двух из трех участков уже объявили ликвидацию. На третьем - открытого горения нет, тушение не проводят, но работники заповедника в качестве караульных наблюдают за участком.

На территории Бишагашского лесничества пожар был ликвидирован вчера, 22 августа, в 18:10. Предварительная площадь горения 807 га. На другом участке, где горел сухой камыш на предварительной площади 10 га, пожар ликвидирован также вчера в 18:10.

- На третьем участке в районе отделения Карамайшы общими усилиями сотрудников ДЧС и работников заповедника пожар локализован 22 августа в 18:53. Открытого горения нет, производится окарауливание и дополнительная опашка по периметру возгорания, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - На этом участке остались только работники заповедника, в локализации задействованы 30 человек из числа сотрудников заповедника и 15 единиц техники.

Причина и общая площадь пожара устанавливается.

Фото предоставлены пресс-службой ДЧС КО