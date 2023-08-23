Он пройдет 24-26 августа в окрестностях Костаная и на землях Костанайского района. Маршруты гонок проложены по логам, старым карьерам, проселкам, а заключительный этап включает трассу несвязанного гравия. Чемпионат стартует зрелищной гонкой на выбывание.

- Серия нового велосипедного чемпионата «GRAVELSERIESКOSTANAY – 2023» проводится впервые в Казахстане и нашей области, - говорится в пресс-релизе Федерации велосипедного спорта Костанайской области, - к традиционным соревнованиям по различным велодисциплинам, культивируемым у нас, в этом году при поддержке управления физической культуры и спорта Костанайской области добавлен «gravel». Сейчас это один из самых массовых, популярных видов велоспорта в мире.

Соревнования проводятся среди любителей, ветеранов «Masters» и профессиональных спортсменов, возраст участников — от 13 лет до 65 и выше. Существует особый сегмент гравийных велосипедов, но для первого открытого чемпионата области оргкомитет соревнований разрешил использовать велосипеды любого типа, с условием, что они не имеют мотора и каких-либо удлинителей аэродинамических рулей (лежаков).

Гонка на выбывание пройдет 24 августа в окрестностях гостиного двора «Золотой фазан», старт в 10.30. Индивидуальная гонка (40 км) 25 августа - в районе супермаркета «Астыкжан» и лога Таун сай, старт в 11 часов. Гонка несвязанного (свободного) гравия (80 км) 26 августа в окрестностях поселка Заречный, урочища Каменное озеро, старт в 11 часов.

- Что нужно для участия? Желание, велосипед и, конечно, приличная физическая форма, все-таки это гонки по бездорожью. Гравел развивается во всем мире, уводя гонщиков с перегруженных автомобилями и потому опасных шоссе, с загазованных городских улиц на другие маршруты. Надеемся, что эта велодисциплина будет развиваться у нас динамично и постоянно, - сказал «НГ» старший тренер области по велосипедному спорту Николай ХАТУНЦЕВ, - на каждом этапе новой гравел-серии 25% самых быстрых мужчин и женщин из каждой возрастной группы будут претендовать на участие в чемпионате по гравию. По его итогам будем ежегодно «короновать» чемпионов Костанайской области для каждой возрастной группы.

Зарегистрироваться для участия в соревнованиях можно по ссылке.

- Буквально только что заседала мандатная комиссия, - сообщил сегодня «НГ» член оргкомитета, заместитель председателя коллегии судей РК по велоспорту Сергей БРЕДИХИН, - и она по просьбе жителей сельских округов и городов области продлила время регистрации участников: 24 августа до 9.30, 25 августа — до 9 часов, 26-го — до 10 часов.

Фото предоставлены организаторами