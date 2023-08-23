Это уникальное крытое сооружение, возведенное в селе Заречное в районе ипподрома «Аргамак», предназначено для обеспечения круглогодичного тренировочного процесса отделения конного спорта Детско-юношеской школы национальных видов спорта, а также для реабилитации и лечения детей с диагнозом церебральный паралич и заболеваниями опорно-двигательного аппарата методом лечебной верховой езды - иппотерапии.

На строительство крытого конноспортивного манежа, ставшего шестым таким объектом в республике и включающего в себя непосредственно манеж размерами 30 м на 60 м и административное здание с раздевалками, комнатой тренеров, душевыми, кабинетом врача и массажным кабинетом, из бюджета Костанайской области было израсходовано около 700 млн тенге.

На торжественном открытии конноспортивного манежа являющийся президентом федерации конных видов спорта Костанайской области сенатор Парламента Казахстана Гауез НУРМУХАМБЕТОВ отметил, что воспитанники ДЮШ национальных видов спорта теперь могут заниматься здесь круглый год:

- Из 498 детей, занимающихся сегодня в детско-юношеской школе национальными видами спорта, 120 воспитанников отделения конных видов спорта могут круглогодично проводить тренировки по таким видам, как аударыспак (борьба всадников) и жамбы ату (стрельба из лука на скаку). Но самое главное, что в этом манеже, соответствующем всем современным требованиям, смогут заниматься дети с ограниченными возможностями со всей области, а проходить им физическую и социальную реабилитацию будут помогать лошади.

Руководитель управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Мурат Кинтонов сказал, что открытие конноспортивного манежа станет большим прорывом как в спортивной, так и в социальной жизни.

Весьма символично, что манеж открыт в год, когда прославленный конезавод «Казак тулпары», где была выведена Костанайская порода лошадей, отмечает 135-летие со дня основания.

Фото предоставлено управлением спорта